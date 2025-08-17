https://1prime.ru/20250817/ministr-860811252.html
Министр труда Канады приказала бастующим сотрудникам Air возобновить рейсы
Министр труда Канады приказала бастующим сотрудникам Air возобновить рейсы - 17.08.2025, ПРАЙМ
Министр труда Канады приказала бастующим сотрудникам Air возобновить рейсы
Министр труда Канады Пэтти Хайду приказала бастующим сотрудникам канадской авиакомпании Air Canada вернуться к своим обязанностям и возобновить рейсы, а также... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T01:42+0300
2025-08-17T01:42+0300
2025-08-17T01:42+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860811252.jpg?1755384155
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Министр труда Канады Пэтти Хайду приказала бастующим сотрудникам канадской авиакомпании Air Canada вернуться к своим обязанностям и возобновить рейсы, а также инициировала арбитражное разбирательство между авиаперевозчиком и профсоюзом, в котором состоят бастующие.
Ранее сотрудники Air Canada, входящие в профсоюз работников государственного сектора в Канаде (CUPE), направили авиакомпании уведомление о 72-часовой забастовке. Сотрудники авиаперевозчика заявляют, что Air Canada, в частности, "отказывается повышать заработную плату бортпроводников до уровня отраслевых стандартов, инфляции или даже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне". Сама организация после начала забастовки в субботу сообщила о приостановке выполнения всех своих рейсов, что затронет около 130 тысяч пассажиров.
"Как министр труда, я воспользовалась своими полномочиями согласно трудовому законодательству и отдала указ совету по трудовым спорам приказать сторонам конфликта возобновить и продолжить (выполнение - ред.) своих операций и обязанностей... Стороны конфликта месяцами пытались договориться. У них была поддержка федеральной службы посредничества, и они не смогли добиться результата. Арбитраж - это самый надежный способ завершить эту историю для канадцев", - объявила Хайду, слова которой привел телеканал CBC.
Как отметил канал, решение арбитражного суда будет иметь обязательную силу. CBC также напомнил, что переговоры между профсоюзом и авиакомпанией идут уже примерно восемь месяцев, но до сих пор ни к чему не привели.
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, канада
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, КАНАДА
Министр труда Канады приказала бастующим сотрудникам Air возобновить рейсы
Министр труда Канады Хайду приказала бастующим сотрудникам Air Canada возобновить рейсы
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Министр труда Канады Пэтти Хайду приказала бастующим сотрудникам канадской авиакомпании Air Canada вернуться к своим обязанностям и возобновить рейсы, а также инициировала арбитражное разбирательство между авиаперевозчиком и профсоюзом, в котором состоят бастующие.
Ранее сотрудники Air Canada, входящие в профсоюз работников государственного сектора в Канаде (CUPE), направили авиакомпании уведомление о 72-часовой забастовке. Сотрудники авиаперевозчика заявляют, что Air Canada, в частности, "отказывается повышать заработную плату бортпроводников до уровня отраслевых стандартов, инфляции или даже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне". Сама организация после начала забастовки в субботу сообщила о приостановке выполнения всех своих рейсов, что затронет около 130 тысяч пассажиров.
"Как министр труда, я воспользовалась своими полномочиями согласно трудовому законодательству и отдала указ совету по трудовым спорам приказать сторонам конфликта возобновить и продолжить (выполнение - ред.) своих операций и обязанностей... Стороны конфликта месяцами пытались договориться. У них была поддержка федеральной службы посредничества, и они не смогли добиться результата. Арбитраж - это самый надежный способ завершить эту историю для канадцев", - объявила Хайду, слова которой привел телеканал CBC.
Как отметил канал, решение арбитражного суда будет иметь обязательную силу. CBC также напомнил, что переговоры между профсоюзом и авиакомпанией идут уже примерно восемь месяцев, но до сих пор ни к чему не привели.