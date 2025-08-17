Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

https://1prime.ru/20250817/mironov--860818457.html

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Необходимо запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, они должны работать в РФ "вахтовым методом", заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. "Наша партия давно предлагает запретить мигрантам привозить свои семьи в Россию. Они должны работать в нашей стране вахтовым методом: приехал по приглашению работодателя в конкретное место на конкретное время, отработал и уехал", - сказал Миронов. По его словам, данный метод работы позволит решить ряд проблем, в том числе снизить нагрузку на школы и детские сады. "В той ситуации, как сейчас, когда огромное число детей мигрантов уже находятся в России, приоритет для поступления в образовательные учреждения, безусловно, должен быть у российских детей, у коренного населения. А тем семьям, которым по тем или иным причинам не хватило места в детском саду, государство должно выплачивать компенсацию в размере прожиточного минимума на ребенка. Наша партия добивается этого много лет, и мы будет снова поднимать этот вопрос в ходе осенней сессии", - заключил он.

