Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию - 17.08.2025
Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
2025-08-17T12:27+0300
2025-08-17T12:27+0300
россия
бизнес
общество
рф
сергей миронов
россия, бизнес, общество , рф, сергей миронов
РОССИЯ, Бизнес, Общество , РФ, Сергей Миронов
12:27 17.08.2025
 
Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию вахтовым методом

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Необходимо запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, они должны работать в РФ "вахтовым методом", заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
"Наша партия давно предлагает запретить мигрантам привозить свои семьи в Россию. Они должны работать в нашей стране вахтовым методом: приехал по приглашению работодателя в конкретное место на конкретное время, отработал и уехал", - сказал Миронов.
По его словам, данный метод работы позволит решить ряд проблем, в том числе снизить нагрузку на школы и детские сады.
"В той ситуации, как сейчас, когда огромное число детей мигрантов уже находятся в России, приоритет для поступления в образовательные учреждения, безусловно, должен быть у российских детей, у коренного населения. А тем семьям, которым по тем или иным причинам не хватило места в детском саду, государство должно выплачивать компенсацию в размере прожиточного минимума на ребенка. Наша партия добивается этого много лет, и мы будет снова поднимать этот вопрос в ходе осенней сессии", - заключил он.
