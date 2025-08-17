https://1prime.ru/20250817/mirotvorets-860814449.html

Shaman и Мизулина попали в базу украинского сайта "Миротворец"

Shaman и Мизулина попали в базу украинского сайта "Миротворец" - 17.08.2025, ПРАЙМ

Shaman и Мизулина попали в базу украинского сайта "Миротворец"

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, находятся в базе... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T08:41+0300

2025-08-17T08:41+0300

2025-08-17T08:41+0300

политика

общество

бизнес

россия

лнр

мария захарова

обсе

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860814252_0:53:3141:1820_1920x0_80_0_0_553b30d052371861aa78ae532a98151a.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, находятся в базе скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец" с 2023 года, свидетельствуют данные ресурса. В качестве причин внесения в базу среди прочего указано "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". В списках украинского националистического сайта "Миротворец" Дронов находится с 26 марта 2023 года, Мизулина - с 5 октября 2023 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://1prime.ru/20240924/platforma-851743455.html

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, лнр, мария захарова, обсе, мид рф