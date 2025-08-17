Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Shaman и Мизулина попали в базу украинского сайта "Миротворец" - 17.08.2025
Shaman и Мизулина попали в базу украинского сайта "Миротворец"
Shaman и Мизулина попали в базу украинского сайта "Миротворец" - 17.08.2025, ПРАЙМ
Shaman и Мизулина попали в базу украинского сайта "Миротворец"
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, находятся в базе... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T08:41+0300
2025-08-17T08:41+0300
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, находятся в базе скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец" с 2023 года, свидетельствуют данные ресурса. В качестве причин внесения в базу среди прочего указано "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". В списках украинского националистического сайта "Миротворец" Дронов находится с 26 марта 2023 года, Мизулина - с 5 октября 2023 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
08:41 17.08.2025
 
Shaman и Мизулина попали в базу украинского сайта "Миротворец"

Shaman и Мизулина находятся в базе сайта "Миротворец" с 2023 года

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, находятся в базе скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец" с 2023 года, свидетельствуют данные ресурса.
В качестве причин внесения в базу среди прочего указано "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". В списках украинского националистического сайта "Миротворец" Дронов находится с 26 марта 2023 года, Мизулина - с 5 октября 2023 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
