Мишустин рассказал о модернизации воздушного флота - 17.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о модернизации воздушного флота
Мишустин рассказал о модернизации воздушного флота - 17.08.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о модернизации воздушного флота
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником, отметив, что Воздушный флот России,... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T12:17+0300
2025-08-17T12:17+0300
россия
михаил мишустин
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником, отметив, что Воздушный флот России, несмотря на внешние ограничения, продолжается модернизация авиапарка и аэропортовой инфраструктуры, реализуется комплекс мер, направленных на поддержку отечественных производителей авиатехники, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с профессиональным праздником. И сегодня, несмотря на внешние ограничения, продолжается модернизация авиапарка и аэропортовой инфраструктуры, реализуется комплекс мер, направленных на поддержку отечественных производителей авиатехники. Расширяется маршрутная сеть, внедряются инновационные решения и передовые технологии, повышается уровень обслуживания и комфорта пассажиров", - говорится в телеграмме. Мишустин в поздравлении поблагодарил пилотов, бортпроводников, инженеров, техников, диспетчеров, сотрудников наземных служб, авиакомпаний и предприятий авиапромышленности за профессионализм, самоотверженный труд и преданность делу. А также выразил признательность ветеранам отрасли, которые являются примером для многих поколений авиаторов, передают знания и накопленный опыт талантливым и целеустремлённым молодым специалистам. Он отметил, что воздушный флот России имеет стратегически важное значение, обеспечивает быструю и надёжную связь между регионами нашей страны.
2025
россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
12:17 17.08.2025
 
Мишустин рассказал о модернизации воздушного флота

Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником, отметив, что Воздушный флот России, несмотря на внешние ограничения, продолжается модернизация авиапарка и аэропортовой инфраструктуры, реализуется комплекс мер, направленных на поддержку отечественных производителей авиатехники, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с профессиональным праздником. И сегодня, несмотря на внешние ограничения, продолжается модернизация авиапарка и аэропортовой инфраструктуры, реализуется комплекс мер, направленных на поддержку отечественных производителей авиатехники. Расширяется маршрутная сеть, внедряются инновационные решения и передовые технологии, повышается уровень обслуживания и комфорта пассажиров", - говорится в телеграмме.
Мишустин в поздравлении поблагодарил пилотов, бортпроводников, инженеров, техников, диспетчеров, сотрудников наземных служб, авиакомпаний и предприятий авиапромышленности за профессионализм, самоотверженный труд и преданность делу. А также выразил признательность ветеранам отрасли, которые являются примером для многих поколений авиаторов, передают знания и накопленный опыт талантливым и целеустремлённым молодым специалистам.
Он отметил, что воздушный флот России имеет стратегически важное значение, обеспечивает быструю и надёжную связь между регионами нашей страны.
Мишустин отметил рост числа стран, желающих расширить кооперацию с ЕАЭС
15 августа, 09:33
Мишустин отметил рост числа стран, желающих расширить кооперацию с ЕАЭС
15 августа, 09:33
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
