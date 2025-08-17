https://1prime.ru/20250817/mishustin--860818077.html
Мишустин рассказал о модернизации воздушного флота
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником, отметив, что Воздушный флот России, несмотря на внешние ограничения, продолжается модернизация авиапарка и аэропортовой инфраструктуры, реализуется комплекс мер, направленных на поддержку отечественных производителей авиатехники, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с профессиональным праздником. И сегодня, несмотря на внешние ограничения, продолжается модернизация авиапарка и аэропортовой инфраструктуры, реализуется комплекс мер, направленных на поддержку отечественных производителей авиатехники. Расширяется маршрутная сеть, внедряются инновационные решения и передовые технологии, повышается уровень обслуживания и комфорта пассажиров", - говорится в телеграмме. Мишустин в поздравлении поблагодарил пилотов, бортпроводников, инженеров, техников, диспетчеров, сотрудников наземных служб, авиакомпаний и предприятий авиапромышленности за профессионализм, самоотверженный труд и преданность делу. А также выразил признательность ветеранам отрасли, которые являются примером для многих поколений авиаторов, передают знания и накопленный опыт талантливым и целеустремлённым молодым специалистам. Он отметил, что воздушный флот России имеет стратегически важное значение, обеспечивает быструю и надёжную связь между регионами нашей страны.
