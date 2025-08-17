Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД предупредили о последствиях взлома аккаунтов в соцсетях - 17.08.2025
В МВД предупредили о последствиях взлома аккаунтов в соцсетях
В МВД предупредили о последствиях взлома аккаунтов в соцсетях
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Мошенники через взломанные аккаунты воруют конфиденциальную информацию, уничтожают репутацию, а также совершают другие опасные действия, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Что даст мошеннику доступ к аккаунту в социальной сети? Взломанный аккаунт — это открытая дверь для целого спектра злоупотреблений, последствия которых нарастают как снежный ком. Вот что может произойти: кража конфиденциальной информации. Первым делом мошенник исследует переписку, списки контактов, заметки и личные данные на странице. Цель: собрать номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, имена родственников, места работы/учебы, интересы", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что также может произойти цифровой вандализм и уничтожение репутации, финансовые махинации, массовый спам и распространение вредоносного ПО, шантаж с использованием компромата, взлом связанных аккаунтов и сервисов ("эффект домино") и совершение уголовно наказуемых действий от имени владельца аккаунта.
15:50 17.08.2025
 
В МВД предупредили о последствиях взлома аккаунтов в соцсетях

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Мошенники через взломанные аккаунты воруют конфиденциальную информацию, уничтожают репутацию, а также совершают другие опасные действия, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Что даст мошеннику доступ к аккаунту в социальной сети? Взломанный аккаунт — это открытая дверь для целого спектра злоупотреблений, последствия которых нарастают как снежный ком. Вот что может произойти: кража конфиденциальной информации. Первым делом мошенник исследует переписку, списки контактов, заметки и личные данные на странице. Цель: собрать номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, имена родственников, места работы/учебы, интересы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что также может произойти цифровой вандализм и уничтожение репутации, финансовые махинации, массовый спам и распространение вредоносного ПО, шантаж с использованием компромата, взлом связанных аккаунтов и сервисов ("эффект домино") и совершение уголовно наказуемых действий от имени владельца аккаунта.
