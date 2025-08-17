https://1prime.ru/20250817/pekin-860812133.html

В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы

В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы - 17.08.2025, ПРАЙМ

В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы

Вторая репетиция парада, посвященного 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, состоялась в Пекине,... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T05:19+0300

2025-08-17T05:19+0300

2025-08-17T05:19+0300

экономика

мировая экономика

общество

пекин

китай

кнр

юрий ушаков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860812133.jpg?1755397150

ПЕКИН, 17 авг - ПРАЙМ. Вторая репетиция парада, посвященного 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, состоялась в Пекине, в репетиции приняли участие около 40 тысяч человек, сообщает Центральное телевидение Китая. Вторая комплексная репетиция парада, посвященная 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне (так в КНР называют Вторую мировую войну), прошла на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине в ночь с субботы на воскресенье. "В ней (второй репетиции - ред.) приняли участие около 40 тысяч человек", - говорится в сообщении телевидения. Центральное телевидение отмечает, что поставленные цели в ходе репетиции были достигнуты. Первая комплексная репетиция парада прошла в Пекине в ночь с 9 на 10 августа. Тогда были задействованы около 22 тысяч человек. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее агентство Синьхуа передало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, охватят полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также огневыми ударами и комплексной поддержкой. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

пекин

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , пекин, китай, кнр, юрий ушаков, владимир путин