В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы - 17.08.2025, ПРАЙМ
В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы
Вторая репетиция парада, посвященного 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, состоялась в Пекине,... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T05:19+0300
2025-08-17T05:19+0300
ПЕКИН, 17 авг - ПРАЙМ. Вторая репетиция парада, посвященного 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, состоялась в Пекине, в репетиции приняли участие около 40 тысяч человек, сообщает Центральное телевидение Китая. Вторая комплексная репетиция парада, посвященная 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне (так в КНР называют Вторую мировую войну), прошла на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине в ночь с субботы на воскресенье. "В ней (второй репетиции - ред.) приняли участие около 40 тысяч человек", - говорится в сообщении телевидения. Центральное телевидение отмечает, что поставленные цели в ходе репетиции были достигнуты. Первая комплексная репетиция парада прошла в Пекине в ночь с 9 на 10 августа. Тогда были задействованы около 22 тысяч человек. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее агентство Синьхуа передало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, охватят полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также огневыми ударами и комплексной поддержкой. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
05:19 17.08.2025
 
В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы

ПЕКИН, 17 авг - ПРАЙМ. Вторая репетиция парада, посвященного 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, состоялась в Пекине, в репетиции приняли участие около 40 тысяч человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Вторая комплексная репетиция парада, посвященная 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне (так в КНР называют Вторую мировую войну), прошла на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине в ночь с субботы на воскресенье.
"В ней (второй репетиции - ред.) приняли участие около 40 тысяч человек", - говорится в сообщении телевидения.
Центральное телевидение отмечает, что поставленные цели в ходе репетиции были достигнуты.
Первая комплексная репетиция парада прошла в Пекине в ночь с 9 на 10 августа. Тогда были задействованы около 22 тысяч человек.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее агентство Синьхуа передало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, охватят полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также огневыми ударами и комплексной поддержкой.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
 
