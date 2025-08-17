https://1prime.ru/20250817/pensiya-860776441.html

Названы пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно

МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Действующее законодательство предусматривает достаточно большое число оснований для досрочного назначения страховой пенсии по старости. Кто может выйти на заслуженный отдых раньше срока, агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Прежде всего, досрочный выход на пенсию предусмотрен для граждан со значительным страховым стажем."Мужчинам со стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше", - рассказал Балынин.Есть преференции и для многодетных матерей. При страховом стаже не менее 15 лет и наличии не менее 30 ИПК страховая пенсия может быть досрочно назначена:Также в 50 лет при наличии 30 ИПК на пенсию может выйти женщина, родившая 2 и более детей, если она имеет страховой стаж не менее 20 лет и проработала не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях.Досрочно на страховую пенсию по старости можно уйти и по состоянию здоровья. В частности, она может быть назначена раньше инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности: мужчинам в 50 лет и женщинам в 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 и 10 лет и не менее 30 ИПК.Кроме того, досрочно выйти на пенсию могут представители определенных профессий при наличии 30 ИПК. В частности:1) Мужчины, достигшие возраста 50 лет и женщины, достигшие возраста 45 лет:2) Женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали:3) Мужчины по достижении возраста 55 лет и женщины по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа соответственно не менее 25 и 20 лет, если они проработали:4) мужчины проработавшие не менее 25 лет, и женщины, проработавшие не менее 20 лет в летном составе гражданской авиации, а при оставлении летной работы по состоянию здоровья - мужчины, проработавшие не менее 20 лет, и женщины, проработавшие не менее 15 лет в указанном составе гражданской авиации.5) мужчины и женщины, проработавшие соответственно не менее 25 лет и 20 лет на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности.Также досрочно могут выйти на пенсию россияне, работающие в определенной местности. Например, на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста страховая пенсия может быть назначена мужчинам и женщинам, если они имеют не менее 30 ИПК и проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. Так, у мужчин 1967 года рождения и женщин 1972 года рождения при соблюдении условий право на такое досрочное назначение возникнет в 2026 году.

