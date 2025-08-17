https://1prime.ru/20250817/peterburg-860814749.html
В Петербурге у менеджера выхватили портфель с 11 миллионами рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который выхватил у офисного работника портфель с 11 миллионами рублей и скрылся на автомобиле Mercedes, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Шестнадцатого августа в 18.50 в полицию Петроградского района поступило сообщение о том, что из офиса, расположенного на 4-м этаже в бизнес-центре в доме 15 по улице Чапаева, неизвестный выхватил портфель с 11 миллионами рублей у 29-летнего менеджера и скрылся на автомобиле "Мерседес Бенц", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ), полиция ищет предполагаемого фигуранта, добавили в ГУМВД.
