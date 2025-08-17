Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство расширило перечень НКО, гранты которых не облагаются НДФЛ - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250817/pravitelstvo--860815405.html
Правительство расширило перечень НКО, гранты которых не облагаются НДФЛ
Правительство расширило перечень НКО, гранты которых не облагаются НДФЛ - 17.08.2025, ПРАЙМ
Правительство расширило перечень НКО, гранты которых не облагаются НДФЛ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T10:02+0300
2025-08-17T10:02+0300
экономика
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859650338_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_b7b2fa10968ea4bdeafcd23395a98ace.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц, сообщили в пресс-службе кабмина. "В перечень включен фонд "История Отечества", деятельность которого связана с популяризацией российской истории в стране и за рубежом, сохранением исторического наследия и традиций народов России, а также поддержкой программ исторического просвещения", - сообщили в кабмине. Фонд организует различные конкурсные проекты с денежным вознаграждением, в том числе для школьников, студентов, краеведов и учителей. По закону такие призы должны облагаться НДФЛ. Подписанное постановление отменяет эту норму для участников проектов фонда, пояснили в правительстве.
https://1prime.ru/20250815/putin-860779252.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859650338_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_c1a3fba04ba40945a0b666ec19f5a24b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, михаил мишустин
Экономика, РФ, Михаил Мишустин
10:02 17.08.2025
 
Правительство расширило перечень НКО, гранты которых не облагаются НДФЛ

Мишустин подписал постановление о расширении списка НКО, гранты которых не облагаются НДФЛ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В перечень включен фонд "История Отечества", деятельность которого связана с популяризацией российской истории в стране и за рубежом, сохранением исторического наследия и традиций народов России, а также поддержкой программ исторического просвещения", - сообщили в кабмине.
Фонд организует различные конкурсные проекты с денежным вознаграждением, в том числе для школьников, студентов, краеведов и учителей. По закону такие призы должны облагаться НДФЛ. Подписанное постановление отменяет эту норму для участников проектов фонда, пояснили в правительстве.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Путин дал ряд поручений и рекомендаций правительству, ЦБ и Госдуме
15 августа, 20:25
 
ЭкономикаРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала