Правительство расширило перечень НКО, гранты которых не облагаются НДФЛ

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц, сообщили в пресс-службе кабмина. "В перечень включен фонд "История Отечества", деятельность которого связана с популяризацией российской истории в стране и за рубежом, сохранением исторического наследия и традиций народов России, а также поддержкой программ исторического просвещения", - сообщили в кабмине. Фонд организует различные конкурсные проекты с денежным вознаграждением, в том числе для школьников, студентов, краеведов и учителей. По закону такие призы должны облагаться НДФЛ. Подписанное постановление отменяет эту норму для участников проектов фонда, пояснили в правительстве.
