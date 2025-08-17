В Москве пенсионерка лишилась миллиона рублей и четырех квартир

https://1prime.ru/20250817/prokuratura-860820662.html
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Пенсионерка из Москвы за полгода общения с мошенниками лишилась более одного миллиона рублей и четырех квартир. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Согласно информации, все началось с телефонного звонка, поступившего к 78-летней женщине от человека, представившегося участковым. Он сообщил ей свой "новый" номер и предупредил о возможных звонках от мошенников. Женщина поверила этому "силовику", и когда ей позвонили соучастники, которые представились его коллегами и начали требовать деньги, она вновь связалась с ним. Лжеучастковый успокоил пенсионерку, заверив, что ее телефонные разговоры будут "прослушиваться", и посоветовал выполнять указания "преступников", чтобы помочь в их задержании.
В результате указаний мошенников женщина сняла 800 тысяч рублей из своих сбережений и положила их в почтовый ящик по адресу, который ей указали аферисты. Позже злоумышленники также убедили ее снять еще 300 тысяч рублей со счета. После этого ей сообщили, что несколько "преступников" уже задержаны и сотрудничают со следствием, но для выявления остальных необходимо продолжать следовать указаниям мошенников.
"Силовик по имени Виктор уверял меня, что сделку контролируют правоохранители и она будет фиктивной", - рассказала потерпевшая.
Прокуратура отметила, что когда мошенники стали уговаривать женщину оформить ренту на ее квартиру в Московской области, она поняла, что стала жертвой обмана.
Ведомство добавило, что ущерб превышает 50 миллионов рублей, и установление всех обстоятельств дела находится под контролем прокуратуры Северо-Восточного административного округа.
