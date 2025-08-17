https://1prime.ru/20250817/putin--860821339.html
Путин обсудил с Лукашенко и Токаевым итоги переговоров на Аляске
Путин обсудил с Лукашенко и Токаевым итоги переговоров на Аляске - 17.08.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с Лукашенко и Токаевым итоги переговоров на Аляске
Президент России Владимир Путин обсудил итоги переговоров на Аляске с лидерами Белоруссии и Казахстана, Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым. | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T14:34+0300
2025-08-17T14:34+0300
2025-08-17T15:01+0300
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МИНСК, 17 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил итоги переговоров на Аляске с лидерами Белоруссии и Казахстана, Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым.В ходе беседы Путин и Лукашенко рассмотрели ситуацию в регионе, учитывая недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Они также обсудили вопросы, касающиеся отношений между Москвой и Минском.Токаев отметил, что саммит способствовал более глубокому пониманию позиции России по вопросу Украины со стороны Соединенных Штатов. Он добавил, что считает эти переговоры значимыми для укрепления позиций Москвы и повышения уровня взаимопонимания в мире.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://1prime.ru/20250815/tramp-860774219.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин обсудил с Лукашенко и Токаевым итоги переговоров на Аляске
Путин обсудил с лидерами Белоруссии и Казахстана итоги переговоров на Аляске
МИНСК, 17 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил итоги переговоров на Аляске с лидерами Белоруссии и Казахстана, Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым.
В ходе беседы Путин и Лукашенко рассмотрели ситуацию в регионе, учитывая недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Они также обсудили вопросы, касающиеся отношений между Москвой и Минском.
Токаев отметил, что саммит способствовал более глубокому пониманию позиции России по вопросу Украины со стороны Соединенных Штатов. Он добавил, что считает эти переговоры значимыми для укрепления позиций Москвы и повышения уровня взаимопонимания в мире.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию