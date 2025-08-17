Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с Лукашенко и Токаевым итоги переговоров на Аляске - 17.08.2025
Политика
Путин обсудил с Лукашенко и Токаевым итоги переговоров на Аляске
Путин обсудил с Лукашенко и Токаевым итоги переговоров на Аляске
Президент России Владимир Путин обсудил итоги переговоров на Аляске с лидерами Белоруссии и Казахстана, Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым. | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T14:34+0300
2025-08-17T15:01+0300
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
МИНСК, 17 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил итоги переговоров на Аляске с лидерами Белоруссии и Казахстана, Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым.В ходе беседы Путин и Лукашенко рассмотрели ситуацию в регионе, учитывая недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Они также обсудили вопросы, касающиеся отношений между Москвой и Минском.Токаев отметил, что саммит способствовал более глубокому пониманию позиции России по вопросу Украины со стороны Соединенных Штатов. Он добавил, что считает эти переговоры значимыми для укрепления позиций Москвы и повышения уровня взаимопонимания в мире.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
14:34 17.08.2025 (обновлено: 15:01 17.08.2025)
 
Путин обсудил с Лукашенко и Токаевым итоги переговоров на Аляске

Путин обсудил с лидерами Белоруссии и Казахстана итоги переговоров на Аляске

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
Перейти в медиабанк
МИНСК, 17 авг – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил итоги переговоров на Аляске с лидерами Белоруссии и Казахстана, Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым.
В ходе беседы Путин и Лукашенко рассмотрели ситуацию в регионе, учитывая недавнюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Они также обсудили вопросы, касающиеся отношений между Москвой и Минском.
Токаев отметил, что саммит способствовал более глубокому пониманию позиции России по вопросу Украины со стороны Соединенных Штатов. Он добавил, что считает эти переговоры значимыми для укрепления позиций Москвы и повышения уровня взаимопонимания в мире.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Политика
 
 
