Reuters рассказало о давлении Трампа на Украину после встречи на Аляске

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске, передает агентство Рейтер. "Президент Трамп давит на Украину, чтобы добиться соглашения после встречи с Владимиром Путиным в пятницу на Аляске", - утверждает агентство. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
