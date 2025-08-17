Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters рассказало о давлении Трампа на Украину после встречи на Аляске
Reuters рассказало о давлении Трампа на Украину после встречи на Аляске
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске, передает агентство Рейтер. "Президент Трамп давит на Украину, чтобы добиться соглашения после встречи с Владимиром Путиным в пятницу на Аляске", - утверждает агентство. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Политика, США, УКРАИНА, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД
13:30 17.08.2025
 
Reuters рассказало о давлении Трампа на Украину после встречи на Аляске

Reuters: Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мира после встречи на Аляске

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске, передает агентство Рейтер.
"Президент Трамп давит на Украину, чтобы добиться соглашения после встречи с Владимиром Путиным в пятницу на Аляске", - утверждает агентство.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
