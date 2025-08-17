https://1prime.ru/20250817/reuters-860819879.html

Reuters рассказало о давлении Трампа на Украину после встречи на Аляске

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске, передает агентство Рейтер. | 17.08.2025, ПРАЙМ

политика

сша

украина

аляска

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

мид

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске, передает агентство Рейтер. "Президент Трамп давит на Украину, чтобы добиться соглашения после встречи с Владимиром Путиным в пятницу на Аляске", - утверждает агентство. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

