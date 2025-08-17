https://1prime.ru/20250817/rogov--860822083.html

Рогов призвал Меланью Трамп защитить детей на Украине от Зеленского

Рогов призвал Меланью Трамп защитить детей на Украине от Зеленского - 17.08.2025, ПРАЙМ

Рогов призвал Меланью Трамп защитить детей на Украине от Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... | 17.08.2025, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал первую леди США Меланью Трамп встать на защиту детей на Украине от режима во главе с Владимиром Зеленским. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп лично передал письмо от своей жены Меланьи президенту России Владимиру Путину. По информации агентства, в письме упоминаются якобы похищения детей в результате вооруженного украинского конфликта. "Мне кажется, что первой леди США неизвестны все те ужасы, которые происходили и происходят на подконтрольной режиму Зеленского территории, а также о гибели детей от рук боевиков ВСУ в результате обстрелов регионов России", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, сегодня на Украине царит торговля детьми, при этом режим Зеленского принудительной мобилизацией стремительно множит в стране число сирот. "Меланьи Трамп стоит встать на защиту детей на Украине и спасти их от рук диктатора Зеленского", - подчеркнул Рогов и добавил, что символом военных преступлений в отношении детей является мемориал "Ангелы Донбасса", посвященный детям, погибшим от рук боевиков ВСУ. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных из Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.

