Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рогов назвал Зеленского заложником ненависти и алчности - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250817/rogov-860812634.html
Рогов назвал Зеленского заложником ненависти и алчности
Рогов назвал Зеленского заложником ненависти и алчности - 17.08.2025, ПРАЙМ
Рогов назвал Зеленского заложником ненависти и алчности
Встреча президентов России и США на Аляске загнала Владимира Зеленского в угол, теперь он становится единственной преградой для достижения мира на Украине,... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T07:22+0300
2025-08-17T07:22+0300
россия
общество
экономика
сша
аляска
украина
владимир зеленский
владимир рогов
владимир путин
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860812634.jpg?1755404554
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов России и США на Аляске загнала Владимира Зеленского в угол, теперь он становится единственной преградой для достижения мира на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем. Появились реальные возможности и условия для прекращения военного конфликта, но Зеленский не спешит, так как боится потерять власть. Власть для него важнее мира на Украине", - сказал Рогов. По его словам, Зеленский теперь становится единственной преградой для достижения мира на Украине. "Теперь вся вина, в случае затягивания военного конфликта, будет лежать исключительно на Зеленском", - подчеркнул Рогов. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
сша
аляска
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , сша, аляска, украина, владимир зеленский, владимир рогов, владимир путин, мид рф, мид
РОССИЯ, Общество , Экономика, США, Аляска, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Владимир Путин, МИД РФ, МИД
07:22 17.08.2025
 
Рогов назвал Зеленского заложником ненависти и алчности

Рогов: встреча Путина и Трампа на Аляске загнала Зеленского в угол

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов России и США на Аляске загнала Владимира Зеленского в угол, теперь он становится единственной преградой для достижения мира на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем. Появились реальные возможности и условия для прекращения военного конфликта, но Зеленский не спешит, так как боится потерять власть. Власть для него важнее мира на Украине", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский теперь становится единственной преградой для достижения мира на Украине.
"Теперь вся вина, в случае затягивания военного конфликта, будет лежать исключительно на Зеленском", - подчеркнул Рогов.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоСШААляскаУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир РоговВладимир ПутинМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала