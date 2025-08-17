https://1prime.ru/20250817/rogov-860812634.html

Рогов назвал Зеленского заложником ненависти и алчности

Рогов назвал Зеленского заложником ненависти и алчности - 17.08.2025, ПРАЙМ

Рогов назвал Зеленского заложником ненависти и алчности

Встреча президентов России и США на Аляске загнала Владимира Зеленского в угол, теперь он становится единственной преградой для достижения мира на Украине,... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T07:22+0300

2025-08-17T07:22+0300

2025-08-17T07:22+0300

россия

общество

экономика

сша

аляска

украина

владимир зеленский

владимир рогов

владимир путин

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860812634.jpg?1755404554

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов России и США на Аляске загнала Владимира Зеленского в угол, теперь он становится единственной преградой для достижения мира на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем. Появились реальные возможности и условия для прекращения военного конфликта, но Зеленский не спешит, так как боится потерять власть. Власть для него важнее мира на Украине", - сказал Рогов. По его словам, Зеленский теперь становится единственной преградой для достижения мира на Украине. "Теперь вся вина, в случае затягивания военного конфликта, будет лежать исключительно на Зеленском", - подчеркнул Рогов. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

сша

аляска

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, аляска, украина, владимир зеленский, владимир рогов, владимир путин, мид рф, мид