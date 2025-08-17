https://1prime.ru/20250817/rogov-860812634.html
Рогов назвал Зеленского заложником ненависти и алчности
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов России и США на Аляске загнала Владимира Зеленского в угол, теперь он становится единственной преградой для достижения мира на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем. Появились реальные возможности и условия для прекращения военного конфликта, но Зеленский не спешит, так как боится потерять власть. Власть для него важнее мира на Украине", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский теперь становится единственной преградой для достижения мира на Украине.
"Теперь вся вина, в случае затягивания военного конфликта, будет лежать исключительно на Зеленском", - подчеркнул Рогов.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
