День воздушного флота России

2025-08-17T01:15+0300

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. День воздушного флота отмечается России в воскресенье. Ниже приводится справочная информация. День воздушного флота России – профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры страны. Этот день отмечается в Российской Федерации ежегодно в третье воскресенье августа в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992 года "Об установлении праздника День воздушного флота России". В 2025 году День воздушного флота России приходится на 17 августа. История российского воздушного флота – это великие свершения и открытия, героический труд и легендарные подвиги, высокие достижения и всенародное признание. Интерес к авиации охватил Россию в начале XX века, когда началось ее практическое развитие. В 1908 году был основан Всероссийский аэроклуб. В 1910 году состоялись первые полеты отечественных самолетов конструкции Александра Кудашева, Игоря Сикорского, Якова Гаккеля. В 1912-1913 годах под руководством Сикорского были построены первые в мире многомоторные самолеты "Русский витязь" и "Илья Муромец". С 1909 года в ряде высших учебных заведений ввели лекции по авиации. В 1910 году началась подготовка российских военных летчиков во Франции, а также в отечественных летных школах. В 1909-1911 годах в России производство самолетов стали осваивать заводы "Дукс" (Москва), "Первое Российское товарищество воздухоплавания С.С. Щетинин и Ко" и Русско-Балтийский вагонный завод (Санкт-Петербург). Существенный толчок развитию авиации дала Первая мировая война. Первоначально самолеты использовались для разведки и связи, а затем для нанесения ударов и борьбы с воздушным противником. Зарождение и становление советской авиации происходило уже во время Гражданской войны и интервенции. 1 декабря 1918 года был организован Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) – научный центр, призванный обеспечить развитие авиационной науки и техники, а в 1920 году – первое в стране высшее авиационное учебное заведение – Институт инженеров Красного Воздушного Флота (впоследствии Военно-воздушная инженерная академия им. профессора Н.Е. Жуковского, с 2012 года ее правопреемником стал Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина"). В 1920-х годах были организованы конструкторские бюро, которые возглавляли Андрей Туполев, Николай Поликарпов, Дмитрий Григорович, Константин Калинин. В 1922 году начались полеты на международной авиалинии Москва – Кенигсберг (Германия; с 1946 года – Калининград, СССР/Россия). В феврале 1923 года был учрежден Совет по гражданской авиации, в марте 1923 года – Акционерное общество российского добровольного воздушного флота "Добролет" (в 1932 году переименовано в "Аэрофлот"). В июле 1923 года в России была открыта первая регулярная авиалиния Москва – Нижний Новгород. В эти годы военная авиация страны пополнилась самолетами отечественной разработки, что позволило исключить из ее парка иностранные воздушные суда. Разработанный Поликарповым многоцелевой самолет У-2 (По-2) сыграл важную роль в укреплении военно-воздушных сил и развитии гражданской авиации Советского Союза. В 1927 году на спортивном самолете, разработанном авиаконструктором Александром Яковлевым, были достигнуты в СССР первые (неофициальные) мировые рекорды. В 1930-е годы в стране активно расширялась сеть аэроклубов, организовывались новые учебные заведения, конструкторские бюро и научно-исследовательские организации авиационного профиля, вводились в строй новые самолетостроительные и авиамоторные заводы, строились экспериментальные и опытные летательные аппараты. В 1930 году в СССР был построен первый экспериментальный вертолет. Парк пассажирских самолетов постоянно пополнялся новыми машинами, началось крупносерийное производство боевых самолетов, гидросамолетов и других воздушных судов. Состоялись первая арктическая воздушная экспедиция, выдающиеся перелеты экипажей Валерия Чкалова, Михаила Громова, Валентины Гризодубовой, рекордные полеты Владимира Коккинаки, Андрея Юмашева и других авиаторов. До начала Великой Отечественной войны (1941-1945) советская военная авиация выдержала испытания в боях у озера Хасан и на Карельском перешейке, а также у реки Халхин-Гол на территории Монголии. Советские летчики отважно сражались в небе Испании и Китая. Во время Великой Отечественной войны советская авиация внесла большой вклад в победу над врагом, летчики произвели более 3 миллионов боевых самолетовылетов, в ходе которых уничтожили 57 тысяч вражеских самолетов. В этот период авиационная промышленность страны выпустила свыше 125 600 самолетов. После войны быстрыми темпами стала развиваться реактивная военная авиация, скоростной воздушный транспорт, происходило освоение и расширение практического использования вертолетов. С начала 1950-х годов реактивные самолеты стали использовать и в гражданской авиации, широко развивалось вертолетостроение, в Военно-воздушных силах появились сверхзвуковые самолеты. Продолжала расширяться сеть союзных и местных линий, сооружались новые аэровокзалы и взлетно-посадочные полосы. В дальнейшем практически во всех классах летательных аппаратов создавались усовершенствованные образцы нового поколения. В настоящее время авиация способна решать широкий круг транспортных, хозяйственных и военных задач. Воздушный флот является важнейшим фактором экономического развития России, эффективным средством, обеспечивающим связь не только со всеми регионами и самыми труднодоступными районами страны, но и со всем миром. Он делает возможной мобильность людей, решает важнейшие социальные задачи по снабжению жителей труднодоступных районов продуктами питания, медикаментами и другими предметами первой необходимости, содействует развитию деловой активности, обеспечивает межрегиональные связи. Воздушный флот играет ключевую роль в защите рубежей России. Согласно открытым данным на апрель 2022 года, состав парка самолетов российских авиационных компаний для коммерческих перевозок насчитывал 1287 воздушных судов, их них пассажирских – 1101 единица, грузовых – 84 единицы, бизнес-джетов – 42 единицы, а также 60 воздушных судов, которые фактически не участвуют в коммерческих перевозках. В государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации на начало 2022 года было включено 236 аэродромов, 91 аэропорт отнесен к аэропортам федерального значения и 79 имеют статус международного аэропорта. Российский парк военной авиационной техники, по данным исследования World Air Forces 2025, удерживает второе место в мире. Создание авиации и ее эксплуатация – это результат самоотверженной работы людей. Ими создавалась и крепла воздушная мощь России, поднимались в воздух получившие мировое признание уникальные авиационные системы. В День воздушного флота отдается дань уважения всем, кто связал свою судьбу с небом – гражданским и военным летчикам, наземному персоналу, создателям крылатых машин и ветеранам авиации. Ранее, с 1933 года, этот праздник отмечался, как День воздушного флота СССР. Он был учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР от 28 апреля 1933 года "О праздновании Дня воздушного флота Союза ССР" в честь выдающихся достижений ученых, авиаконструкторов, летного и технического состава Военно-воздушных сил в деле укрепления обороноспособности Советского государства. Проводить его предписывалось ежегодно 18 августа. Официально перенос даты празднования Дня воздушного флота СССР на третье воскресенье августа был узаконен указом Президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". После распада СССР, в Российской Федерации в 1992 году День воздушного флота официально вообще не праздновался. Отмечать его стали только со следующего года. Накануне праздничной даты и в этот день традиционно проходят торжественные и праздничные мероприятия, показательные выступления парашютистов, пилотажных групп и воздушных судов.

2025

