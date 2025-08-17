Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вступят в силу новые критерии изъятия бесхозных земель - 17.08.2025
В России вступят в силу новые критерии изъятия бесхозных земель
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, в частности, основанием для этого послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "В России с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет - для земель под строительство, семь лет - под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)", - сказал Колунов. По его словам, основанием для изъятия также станет захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления. Кроме того, как подчеркнул Колунов, участки могут быть изъяты за ненадлежащее содержание построек, включая разрушения стен, отсутствие окон и иные нарушения. Парламентарий отметил, что еще одним критерием является зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше 1 метра, это может стать причиной для изъятия. "Подчеркну, что изъятие неиспользуемой земли – крайняя мера. Сначала по критериями отработают профильные органы, проверят обоснованность, дадут собственнику земли возможность предоставить объяснения и устранить проблему. Если реакции не последует, то уже через суд запустится процедура изъятия. Но, отмечу, что есть право, допустимо продлить срок устранения проблемы через суд", - заключил он.
02:42 17.08.2025
 
В России вступят в силу новые критерии изъятия бесхозных земель

В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земель

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, в частности, основанием для этого послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"В России с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет - для земель под строительство, семь лет - под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)", - сказал Колунов.
По его словам, основанием для изъятия также станет захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления.
Кроме того, как подчеркнул Колунов, участки могут быть изъяты за ненадлежащее содержание построек, включая разрушения стен, отсутствие окон и иные нарушения.
Парламентарий отметил, что еще одним критерием является зарастание территории сорной растительностью: если в течение года более половины площади участка занято сорняками высотой свыше 1 метра, это может стать причиной для изъятия.
"Подчеркну, что изъятие неиспользуемой земли – крайняя мера. Сначала по критериями отработают профильные органы, проверят обоснованность, дадут собственнику земли возможность предоставить объяснения и устранить проблему. Если реакции не последует, то уже через суд запустится процедура изъятия. Но, отмечу, что есть право, допустимо продлить срок устранения проблемы через суд", - заключил он.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоГосдума
 
 
