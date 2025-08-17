https://1prime.ru/20250817/rubio--860817363.html

Рубио оценил итоги саммита Путина и Трампа

Рубио оценил итоги саммита Путина и Трампа - 17.08.2025, ПРАЙМ

Рубио оценил итоги саммита Путина и Трампа

Саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был очень продуктивным, считает госсекретарь США Марко Рубио. | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T11:35+0300

2025-08-17T11:35+0300

2025-08-17T11:35+0300

политика

мировая экономика

россия

рф

сша

марко рубио

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860817196_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_27c7f52191ad4bbca89752039ba04f53.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был очень продуктивным, считает госсекретарь США Марко Рубио. "Очень хорошо. Было очень продуктивно. Мы надеемся, что да (было продуктивно - ред.)", - сказал Рубио, отвечая на вопрос программы "Москва.Кремль.Путин", видео размещено в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.

https://1prime.ru/20250817/ssha-860815854.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, рф, сша, марко рубио, владимир путин, дональд трамп