https://1prime.ru/20250817/rubio--860817363.html
Рубио оценил итоги саммита Путина и Трампа
Рубио оценил итоги саммита Путина и Трампа - 17.08.2025, ПРАЙМ
Рубио оценил итоги саммита Путина и Трампа
Саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был очень продуктивным, считает госсекретарь США Марко Рубио. | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T11:35+0300
2025-08-17T11:35+0300
2025-08-17T11:35+0300
политика
мировая экономика
россия
рф
сша
марко рубио
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860817196_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_27c7f52191ad4bbca89752039ba04f53.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был очень продуктивным, считает госсекретарь США Марко Рубио. "Очень хорошо. Было очень продуктивно. Мы надеемся, что да (было продуктивно - ред.)", - сказал Рубио, отвечая на вопрос программы "Москва.Кремль.Путин", видео размещено в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
https://1prime.ru/20250817/ssha-860815854.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860817196_265:0:2901:1977_1920x0_80_0_0_88ae74b7b1e3ff16049b7c32d865e83a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, рф, сша, марко рубио, владимир путин, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, США, Марко Рубио, Владимир Путин, Дональд Трамп
Рубио оценил итоги саммита Путина и Трампа
Госсекретарь США Рубио: саммит на Аляске был очень продуктивным