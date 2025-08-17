Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио оценил итоги саммита Путина и Трампа - 17.08.2025
Рубио оценил итоги саммита Путина и Трампа
Саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был очень продуктивным, считает госсекретарь США Марко Рубио. | 17.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был очень продуктивным, считает госсекретарь США Марко Рубио. "Очень хорошо. Было очень продуктивно. Мы надеемся, что да (было продуктивно - ред.)", - сказал Рубио, отвечая на вопрос программы "Москва.Кремль.Путин", видео размещено в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
11:35 17.08.2025
 
Рубио оценил итоги саммита Путина и Трампа

Госсекретарь США Рубио: саммит на Аляске был очень продуктивным

© РИА Новости . POOL | Госсекретарь США Марко Рубио перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске
Госсекретарь США Марко Рубио перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был очень продуктивным, считает госсекретарь США Марко Рубио.
"Очень хорошо. Было очень продуктивно. Мы надеемся, что да (было продуктивно - ред.)", - сказал Рубио, отвечая на вопрос программы "Москва.Кремль.Путин", видео размещено в Telegram-канале журналиста "России 1" Павла Зарубина.
