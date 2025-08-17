https://1prime.ru/20250817/rubio-860823715.html

Рубио объяснил, что США считают лучшим исходом украинского конфликта

Рубио объяснил, что США считают лучшим исходом украинского конфликта - 17.08.2025, ПРАЙМ

Рубио объяснил, что США считают лучшим исходом украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают наилучшим исходом конфликта на Украине заключение "полноценного мирного договора", а не... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T16:45+0300

2025-08-17T16:45+0300

2025-08-17T16:45+0300

политика

сша

украина

вашингтон

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg

ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают наилучшим исходом конфликта на Украине заключение "полноценного мирного договора", а не временного перемирия. "Лучший способ завершить этот конфликт - это полноценное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. Кто бы был против того, чтобы уже завтра мы пришли к вам и сказали: у нас есть полноценный мирный договор, и дело закрыто?" - сказал Рубио в воскресном эфире телеканала ABC. Он добавил, что Вашингтон поддерживает идею прекращения огня на пути к миру, однако подчеркнул, что российская сторона "пока на это не согласились".

https://1prime.ru/20250817/ssha-860823438.html

сша

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, вашингтон, марко рубио