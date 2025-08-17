Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио объяснил, что США считают лучшим исходом украинского конфликта
Рубио объяснил, что США считают лучшим исходом украинского конфликта
2025-08-17T16:45+0300
2025-08-17T16:45+0300
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают наилучшим исходом конфликта на Украине заключение "полноценного мирного договора", а не временного перемирия. "Лучший способ завершить этот конфликт - это полноценное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. Кто бы был против того, чтобы уже завтра мы пришли к вам и сказали: у нас есть полноценный мирный договор, и дело закрыто?" - сказал Рубио в воскресном эфире телеканала ABC. Он добавил, что Вашингтон поддерживает идею прекращения огня на пути к миру, однако подчеркнул, что российская сторона "пока на это не согласились".
16:45 17.08.2025
 
Рубио объяснил, что США считают лучшим исходом украинского конфликта

Рубио: лучший исход конфликта на Украине - заключение полноценного мирного договора

ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты считают наилучшим исходом конфликта на Украине заключение "полноценного мирного договора", а не временного перемирия.
"Лучший способ завершить этот конфликт - это полноценное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. Кто бы был против того, чтобы уже завтра мы пришли к вам и сказали: у нас есть полноценный мирный договор, и дело закрыто?" - сказал Рубио в воскресном эфире телеканала ABC.
Он добавил, что Вашингтон поддерживает идею прекращения огня на пути к миру, однако подчеркнул, что российская сторона "пока на это не согласились".
