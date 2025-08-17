Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.08.2025
Рубио пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса по Украине
2025-08-17T16:46+0300
2025-08-17T16:46+0300
ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. США не снимали ни одной рестрикции с России и готовы ввести дополнительные ограничения, если не удастся достичь прогресса по урегулированию украинского конфликта, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. "Россияне уже сталкиваются с очень серьёзными последствиями. Ни одна санкция не была снята — ни одна. Все американские меры поддержки Украины продолжаются", — отметил Рубио в воскресном эфире телеканала ABC. Он добавил, что при отсутствии договорённостей возможны новые шаги. "Если нам не удастся достичь соглашения, последствия будут продолжаться — включая санкции, которые уже действуют, и, возможно, новые", - отметил он. Он также уточнил, что США не считают себя стороной конфликта. "Это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует", - указал госсекретарь США.
россия, мировая экономика, сша, украина, марко рубио
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Марко Рубио
16:46 17.08.2025
 
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Марко Рубио перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске
ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. США не снимали ни одной рестрикции с России и готовы ввести дополнительные ограничения, если не удастся достичь прогресса по урегулированию украинского конфликта, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио.
"Россияне уже сталкиваются с очень серьёзными последствиями. Ни одна санкция не была снята — ни одна. Все американские меры поддержки Украины продолжаются", — отметил Рубио в воскресном эфире телеканала ABC.
Он добавил, что при отсутствии договорённостей возможны новые шаги.
"Если нам не удастся достичь соглашения, последствия будут продолжаться — включая санкции, которые уже действуют, и, возможно, новые", - отметил он.
Он также уточнил, что США не считают себя стороной конфликта.
"Это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует", - указал госсекретарь США.
Саммит России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф
16:29
 
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Марко Рубио
 
 
