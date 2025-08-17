https://1prime.ru/20250817/rubio-860824046.html
Рубио пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса по Украине
ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. США не снимали ни одной рестрикции с России и готовы ввести дополнительные ограничения, если не удастся достичь прогресса по урегулированию украинского конфликта, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. "Россияне уже сталкиваются с очень серьёзными последствиями. Ни одна санкция не была снята — ни одна. Все американские меры поддержки Украины продолжаются", — отметил Рубио в воскресном эфире телеканала ABC. Он добавил, что при отсутствии договорённостей возможны новые шаги. "Если нам не удастся достичь соглашения, последствия будут продолжаться — включая санкции, которые уже действуют, и, возможно, новые", - отметил он. Он также уточнил, что США не считают себя стороной конфликта. "Это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует", - указал госсекретарь США.
