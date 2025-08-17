https://1prime.ru/20250817/rubio-860825401.html
Рубио рассказал, как Россия и США "делят" территорию Украины
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. США обсуждают с Россией территориальные границы Украины, возможные гарантии безопасности и сотрудничество Киева с военными альянсами, но не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "В разговоре с российской стороной поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать", - сказал он в эфире Fox News. При этом Рубио опроверг утверждения о якобы поддержке Вашингтоном передачи всей территории Донбасса под контроль России. "Нет. Во-первых, я не знаю, кто вам это сказал, но они не понимают, о чём говорят… Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять: решение по территориям должна принимать украинская сторона. Это зависит от того, на что они готовы пойти и что хотят получить", - подчеркнул он. По словам госсекретаря, США стремятся "сузить круг нерешенных вопросов" и "сыграть роль в сближении позиций", чтобы положить конец конфликту. Также он отметил, что США не хотят вводить санкции против РФ, так как это фактически будет означать, что переговоры по достижению мира на Украине закончены. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
