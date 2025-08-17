Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио рассказал, как Россия и США "делят" территорию Украины - 17.08.2025
Рубио рассказал, как Россия и США "делят" территорию Украины
Рубио рассказал, как Россия и США "делят" территорию Украины - 17.08.2025, ПРАЙМ
Рубио рассказал, как Россия и США "делят" территорию Украины
США обсуждают с Россией территориальные границы Украины, возможные гарантии безопасности и сотрудничество Киева с военными альянсами, но не поддерживают... | 17.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. США обсуждают с Россией территориальные границы Украины, возможные гарантии безопасности и сотрудничество Киева с военными альянсами, но не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "В разговоре с российской стороной поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать", - сказал он в эфире Fox News. При этом Рубио опроверг утверждения о якобы поддержке Вашингтоном передачи всей территории Донбасса под контроль России. "Нет. Во-первых, я не знаю, кто вам это сказал, но они не понимают, о чём говорят… Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять: решение по территориям должна принимать украинская сторона. Это зависит от того, на что они готовы пойти и что хотят получить", - подчеркнул он. По словам госсекретаря, США стремятся "сузить круг нерешенных вопросов" и "сыграть роль в сближении позиций", чтобы положить конец конфликту. Также он отметил, что США не хотят вводить санкции против РФ, так как это фактически будет означать, что переговоры по достижению мира на Украине закончены. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
сша
украина
донбасс
марко рубио, сша, россия, украина, донбасс
Политика, Марко Рубио, США, РОССИЯ, УКРАИНА, ДОНБАСС
17:45 17.08.2025
 
Рубио рассказал, как Россия и США "делят" территорию Украины

Рубио: США не поддерживают передачу России всего Донбасса

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. США обсуждают с Россией территориальные границы Украины, возможные гарантии безопасности и сотрудничество Киева с военными альянсами, но не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"В разговоре с российской стороной поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать", - сказал он в эфире Fox News.
При этом Рубио опроверг утверждения о якобы поддержке Вашингтоном передачи всей территории Донбасса под контроль России.
"Нет. Во-первых, я не знаю, кто вам это сказал, но они не понимают, о чём говорят… Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять: решение по территориям должна принимать украинская сторона. Это зависит от того, на что они готовы пойти и что хотят получить", - подчеркнул он.
По словам госсекретаря, США стремятся "сузить круг нерешенных вопросов" и "сыграть роль в сближении позиций", чтобы положить конец конфликту.
Также он отметил, что США не хотят вводить санкции против РФ, так как это фактически будет означать, что переговоры по достижению мира на Украине закончены.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Ушаков прокомментировал слова Рубио о переговорах Путина и Трампа
7 августа, 13:55
 
ПолитикаМарко РубиоСШАРОССИЯУКРАИНАДОНБАСС
 
 
Заголовок открываемого материала