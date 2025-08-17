https://1prime.ru/20250817/rubio-860825557.html
Рубио объяснил, чем Европа может помочь Украине в вопросе уступок России
2025-08-17T17:49+0300
ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. Европа может сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Россией и Украиной, помогая Киеву понять, на какие уступки он готов пойти, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Я думаю, что Европа может сыграть ключевую роль в долгосрочной перспективе, когда речь идет о гарантиях безопасности, о которых говорит Украина. Кроме того, европейцы полезны просто тем, что находятся в комнате и подсказывают, какие уступки возможны и где украинская сторона может проявить гибкость", — сказал он в интервью Fox News, комментируя итоги встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Рубио подчеркнул, что достижение мира потребует сложных компромиссов. "Вы не можете заключить мирное соглашение между двумя враждующими сторонами, если каждая из них не готова чем-то поступиться", - отметил он.
