Госсекретарь раскрыл, что США будут обсуждать с Зеленским в понедельник

ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. США будут обсуждать с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины на встрече в понедельник, заявил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. "Я думаю, что завтрашние переговоры во многом будут посвящены тому, какие гарантии безопасности хочет получить Украина", - заявил Рубио телеканалу Fox News.

