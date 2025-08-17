Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госсекретарь раскрыл, что США будут обсуждать с Зеленским в понедельник - 17.08.2025
Госсекретарь раскрыл, что США будут обсуждать с Зеленским в понедельник
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. США будут обсуждать с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины на встрече в понедельник, заявил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. "Я думаю, что завтрашние переговоры во многом будут посвящены тому, какие гарантии безопасности хочет получить Украина", - заявил Рубио телеканалу Fox News.
© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
© fotolia.com / YuI
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. США будут обсуждать с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины на встрече в понедельник, заявил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
Президент США Дональд Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки.
"Я думаю, что завтрашние переговоры во многом будут посвящены тому, какие гарантии безопасности хочет получить Украина", - заявил Рубио телеканалу Fox News.
