Политика
Рубио заявил о "механизмах принудительного исполнения" в сделке по Украине
политика
марко рубио
конфликт на украине
урегулирование
принуждение
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сделка по урегулированию конфликта на Украине должна включать "механизмы принудительного исполнения"."Вот почему в соглашении должны быть предусмотрены механизмы принудительного исполнения. Вот почему в соглашении должны быть такие вещи, как гарантии безопасности… Нет смысла подписывать соглашение, которое будет нарушено через три-четыре месяца. Это, на самом деле, ухудшит ситуацию. Вот почему это так сложно. Вам нужна не просто сделка, а сделка, которая поддается проверке, которую можно будет принудительно исполнить и которая будет продолжительной", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC.
18:14 17.08.2025
 
Киев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сделка по урегулированию конфликта на Украине должна включать "механизмы принудительного исполнения".
"Вот почему в соглашении должны быть предусмотрены механизмы принудительного исполнения. Вот почему в соглашении должны быть такие вещи, как гарантии безопасности… Нет смысла подписывать соглашение, которое будет нарушено через три-четыре месяца. Это, на самом деле, ухудшит ситуацию. Вот почему это так сложно. Вам нужна не просто сделка, а сделка, которая поддается проверке, которую можно будет принудительно исполнить и которая будет продолжительной", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC.
16:29
 
Политика
 
 
Заголовок открываемого материала