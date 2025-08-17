https://1prime.ru/20250817/rubio-860825927.html
Рубио заявил о "механизмах принудительного исполнения" в сделке по Украине
17.08.2025 Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сделка по урегулированию конфликта на Украине должна включать "механизмы принудительного исполнения".
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сделка по урегулированию конфликта на Украине должна включать "механизмы принудительного исполнения"."Вот почему в соглашении должны быть предусмотрены механизмы принудительного исполнения. Вот почему в соглашении должны быть такие вещи, как гарантии безопасности… Нет смысла подписывать соглашение, которое будет нарушено через три-четыре месяца. Это, на самом деле, ухудшит ситуацию. Вот почему это так сложно. Вам нужна не просто сделка, а сделка, которая поддается проверке, которую можно будет принудительно исполнить и которая будет продолжительной", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC.
