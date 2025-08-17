Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио рассказал о работе над проектом гарантий безопасности для Украины - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250817/rubio-860826407.html
Рубио рассказал о работе над проектом гарантий безопасности для Украины
Рубио рассказал о работе над проектом гарантий безопасности для Украины - 17.08.2025, ПРАЙМ
Рубио рассказал о работе над проектом гарантий безопасности для Украины
Проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки и обсуждается с европейскими союзниками, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T18:31+0300
2025-08-17T18:31+0300
политика
марк рубио
гарантии безопасности
украина
евросоюз
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. Проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки и обсуждается с европейскими союзниками, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Идея есть, но нужно выстроить, как это будет реализовано. Завтра сюда приедут европейские лидеры и (Владимир - ред.) Зеленский, и мы обсудим это подробнее", – сказал он в воскресенье в интервью телеканалу CBS. По словам Рубио, речь идёт не только о концепции, но и о конкретных механизмах реализации, которые ещё предстоит согласовать с партнёрами. "Это один из вопросов, которые мы обсуждаем, – где будут проходить линии, какие могут быть гарантии безопасности, чтобы данный конфликт не повторился", – отметил он. Госсекретарь добавил при этом, что Киев "имеет право заключать соглашения о безопасности и вступать в союзы с другими странами".
https://1prime.ru/20250817/rubio-860825927.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_134:0:2265:1598_1920x0_80_0_0_e709a88d7ae91baaacc656e1fb8013eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
марк рубио, гарантии безопасности, украина, евросоюз, сша
Политика, Марк Рубио, гарантии безопасности, УКРАИНА, Евросоюз, США
18:31 17.08.2025
 
Рубио рассказал о работе над проектом гарантий безопасности для Украины

Рубио: проект гарантий безопасности для Украины обсуждается с Евросоюзом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. Проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки и обсуждается с европейскими союзниками, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Идея есть, но нужно выстроить, как это будет реализовано. Завтра сюда приедут европейские лидеры и (Владимир - ред.) Зеленский, и мы обсудим это подробнее", – сказал он в воскресенье в интервью телеканалу CBS.
По словам Рубио, речь идёт не только о концепции, но и о конкретных механизмах реализации, которые ещё предстоит согласовать с партнёрами. "Это один из вопросов, которые мы обсуждаем, – где будут проходить линии, какие могут быть гарантии безопасности, чтобы данный конфликт не повторился", – отметил он.
Госсекретарь добавил при этом, что Киев "имеет право заключать соглашения о безопасности и вступать в союзы с другими странами".
Киев, Украина
Рубио заявил о "механизмах принудительного исполнения" в сделке по Украине
18:14
 
ПолитикаМарк Рубиогарантии безопасностиУКРАИНАЕвросоюзСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала