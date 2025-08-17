https://1prime.ru/20250817/rubio-860827614.html

Рубио высказался об ужесточении антироссийских санкций

Рубио высказался об ужесточении антироссийских санкций - 17.08.2025, ПРАЙМ

Рубио высказался об ужесточении антироссийских санкций

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине. | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T20:10+0300

2025-08-17T20:10+0300

2025-08-17T20:10+0300

политика

марко рубио

санкции против рф

урегулирование

конфликт на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867835_0:117:1883:1176_1920x0_80_0_0_0880c7f4b5ecf72449390dd40e1ad8ea.jpg

ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине. "Я не думаю, что новые санкции против России заставят их согласиться... Вы можете утверждать, что более суровые санкции могут быть следствием отказа согласиться на прекращение огня или прекращение военных действий, но нет никаких доказательств того, что новые санкции (сработают - ред.), поскольку санкции требуют месяцев, а иногда и лет, чтобы бороться, и мы вполне можем ввязаться в эту борьбу. Надеюсь, что нет, потому что это означает провал мирных переговоров", - заявил он телеканалу NBС. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".

https://1prime.ru/20250817/rubio-860825801.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марко рубио, санкции против рф, урегулирование, конфликт на украине