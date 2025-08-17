Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио высказался об ужесточении антироссийских санкций - 17.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Рубио высказался об ужесточении антироссийских санкций
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине. | 17.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине. "Я не думаю, что новые санкции против России заставят их согласиться... Вы можете утверждать, что более суровые санкции могут быть следствием отказа согласиться на прекращение огня или прекращение военных действий, но нет никаких доказательств того, что новые санкции (сработают - ред.), поскольку санкции требуют месяцев, а иногда и лет, чтобы бороться, и мы вполне можем ввязаться в эту борьбу. Надеюсь, что нет, потому что это означает провал мирных переговоров", - заявил он телеканалу NBС. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
20:10 17.08.2025
 
Рубио усомнился, что усиление санкций против России поможет достижению мира

Госсекретарь США Марко Рубио
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине.
"Я не думаю, что новые санкции против России заставят их согласиться... Вы можете утверждать, что более суровые санкции могут быть следствием отказа согласиться на прекращение огня или прекращение военных действий, но нет никаких доказательств того, что новые санкции (сработают - ред.), поскольку санкции требуют месяцев, а иногда и лет, чтобы бороться, и мы вполне можем ввязаться в эту борьбу. Надеюсь, что нет, потому что это означает провал мирных переговоров", - заявил он телеканалу NBС.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
Китайский дракон - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
Рубио оценил опасность введения санкций против Китая
