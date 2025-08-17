https://1prime.ru/20250817/rubio-860827614.html
Рубио высказался об ужесточении антироссийских санкций
Рубио высказался об ужесточении антироссийских санкций - 17.08.2025, ПРАЙМ
Рубио высказался об ужесточении антироссийских санкций
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине. | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T20:10+0300
2025-08-17T20:10+0300
2025-08-17T20:10+0300
политика
марко рубио
санкции против рф
урегулирование
конфликт на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867835_0:117:1883:1176_1920x0_80_0_0_0880c7f4b5ecf72449390dd40e1ad8ea.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине. "Я не думаю, что новые санкции против России заставят их согласиться... Вы можете утверждать, что более суровые санкции могут быть следствием отказа согласиться на прекращение огня или прекращение военных действий, но нет никаких доказательств того, что новые санкции (сработают - ред.), поскольку санкции требуют месяцев, а иногда и лет, чтобы бороться, и мы вполне можем ввязаться в эту борьбу. Надеюсь, что нет, потому что это означает провал мирных переговоров", - заявил он телеканалу NBС. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
https://1prime.ru/20250817/rubio-860825801.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867835_80:0:1803:1292_1920x0_80_0_0_3f273935c9c8a4e33a01c7ceb107b850.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марко рубио, санкции против рф, урегулирование, конфликт на украине
Политика, Марко Рубио, санкции против РФ, урегулирование, Конфликт на Украине
Рубио высказался об ужесточении антироссийских санкций
Рубио усомнился, что усиление санкций против России поможет достижению мира
ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине.
"Я не думаю, что новые санкции против России заставят их согласиться... Вы можете утверждать, что более суровые санкции могут быть следствием отказа согласиться на прекращение огня или прекращение военных действий, но нет никаких доказательств того, что новые санкции (сработают - ред.), поскольку санкции требуют месяцев, а иногда и лет, чтобы бороться, и мы вполне можем ввязаться в эту борьбу. Надеюсь, что нет, потому что это означает провал мирных переговоров", - заявил он телеканалу NBС.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
Рубио оценил опасность введения санкций против Китая