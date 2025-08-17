Сплоховали: Америка придумывает обход санкций "для своих"

https://1prime.ru/20250817/sanktsii-860762828.html

МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ, Олег Обухов. Суммарный ущерб американских компаний от ухода с российского рынка – сотни миллиардов долларов. IT, медицина, ритейл, промышленность и финансы – в этих сферах США ощущают последствия особенно остро. Речь не просто об убытках, а о потере стратегических позиций, налаженных связей и лояльности российского потребителя. От былого присутствия сотен американских компаний осталась лишь тень. Но Вашингтон просчитался. Россия переориентировалась и стала сильнее. А американский бизнес теперь вынужден мириться со стратегическим поражением.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТоржество обернулось проваломОни уходили торжествующе и со скандальными заявлениями. Но счет, который предъявила реальность, оказался куда громче пафосного демарша. Американские компании оставили в России не просто пустые офисы – они бросили на ветер многолетние инвестиции, лояльную аудиторию и, главное, очень много денег. Российский рынок ответил на это по-своему: там, где уходили одни, моментально появлялись другие – местные бренды и компании Глобального Юга. Бизнес не терпит пустоты. Новые игроки из Азии и Ближнего Востока, не обремененные политическими предрассудками, с удивлением обнаружили: "санкционный" рынок оказался золотым дном. Но самый болезненный урок для американцев – даже не потерянные деньги. Это демонстративный отказ России играть по чужим правилам. Так кто же на самом деле оказался в роли проигравшего?Чтобы понять это, можно обратиться к цифрам. Оценка потерь американского бизнеса от ухода из России складывается из двух основных компонентов. Первый – снижение рыночной капитализации, второй – прямые потери активов и рынка, возможностей выгодно вложиться, говорит старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин."Американцы были представлены во многих отраслях российской экономики. Наибольшие прямые и косвенные потери, вероятнее всего, понесли компании энергетического сектора, такие как, например, ExxonMobil и Schlumberger. Они и им подобные лишились доступа к крупным проектам и возможностей поставлять свои технологии и оборудование. Пострадали также производители потребительских товаров. Некоторые из них утратили контроль над российскими активами, что принесло миллиардные убытки", – рассказывает экспертСанкционный камуфляжСложно оценить, сколько действительно американских компаний ушло из России. Судя по информации из открытых источников, до февральского "развода" 2022 года их в стране насчитывалось более 650. Сегодня половина из них делает вид, что ушла, вторая – что осталась. Более 330 организаций все еще держат нос по ветру. Многие продолжают работать, сменив вывеску, отмечает профессор кафедры рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин."Учитывая дополнительные расходы на смену названий и продвижение новых брендов, в целом потери могут оцениваться примерно в 400 миллиардов долларов. Из широко известных примеров работы под другим именем – смена бренда McDonald's на "Вкусно – и точка", а также возвращение из небытия "Ростикса" взамен KFC. Такой ребрендинг лег существенным бременем на компании. В частности, совокупные рекламные расходы сети "Вкусно – и точка" в 2022-2024 годах превысили рекламные расходы McDonald's и до сих пор продолжают расти", – констатирует экономист.Американский бизнес в России понес затраты, связанные и с использованием схем так называемой корпоративной вуали, когда бренды переходят под управление компаний из третьих стран либо заключаются соглашения-опционы об обратном выкупе. Из американских компаний остались не только крупные сети фастфуда, но и торговые сети, а также фармацевтические фирмы. Многие предпочли замаскировать свое присутствие на российском рынке. В частности, представители фармы продвигали на российском рынке не бренды компаний, а бренды своих продуктов.Заморозка активов РФ аукнуласьОпределённый ущерб понесли также американские инвесторы. Их активы в России были заморожены, правда никаких арестов, конфискаций, в том числе дивидендов, не последовало. Единственное, что все доходы зачислялись на специальные счета типа "С" без возможности вывода этих денег за рубеж, продолжает Зайнуллин."Самый большой ущерб понес бюджет США в ответ на заморозку российских активов на сумму 70 миллиардов долларов. Началось бегство инвесторов из американских трежерис, потому что они уже перестали считаться надежным инструментом для инвестиций. За 2022 год объем вложений в американские долговые бумаги упал примерно на 700 миллиардов долларов. В основном за счет выхода из них Китая и других нейтральных стран", – поясняет эксперт.К потерям и американского, и российского бизнеса привел уход западных платежных систем. Это существенно ограничило трансграничные платежи и переводы. Произошел отток денег в дружественные России страны. Да, в отечественном секторе информационно-коммуникационных технологий появились некоторые сложности с доступом к новому соответствующему оборудованию и ПО, возросли риски кибербезопасности, но зато открылось окно возможностей для российских IT-компаний, говорит Еремкин."В IT-секторе возник мощный стимул развития импортозамещающего программного обеспечения. Повысился спрос на процессоры и серверы российской разработки. В банковском секторе активно внедряются отечественные финтех-решения, а внутренние платежи практически полностью обеспечиваются системами "Мир" и НСПК", – указывает специалист.Кто же смеется последнимОчевидно, что существенно уменьшился объем российско-американской торговли. Причем сократились по большей части поставки из США в Россию. Тем временем, американцы по-прежнему приобретают необходимые российские товары, минеральные удобрения. Или – редкоземельные элементы, например, титан, необходимый для авиационной промышленности. Продолжают покупать реактивные двигатели: большая часть американской космической программы до сих пор рассчитана на использование российских двигателей. В Штатах существует весьма интересная практика, которая недоступна для европейцев, рассказывает Зайнуллин."Можно обратиться через авторитетную лоббистскую структуру в Минфин США и получить специальную лицензию. Она позволяет работать с Россией в обход любых существующих санкций. Помогает оговорка, мол, если это будет направлено на достижение национальных экономических и стратегических интересов. Этим пользуется, как я подозреваю, большая часть американских компаний", – рассуждает экономист.Естественно, при потеплении отношений между Россией и США ситуация существенно упростится. Получение лицензии станет более дешевым. Какие-то санкции вообще могут быть отменены или смягчены. Американские компании постараются вновь агрессивно продвигаться на российский рынок, предостерегает Зайнуллин. "Причем они будут не столько возвращать себе свои позиции, сколько стараться вытеснить европейские компании с российского рынка", – полагает он.Санкции против Москвы – случай, когда экономическое оружие дало обратную отдачу. Вашингтон, рассчитывавший на шок и капитуляцию, вместо этого получил: дедолларизацию ускоренными темпами, рождение альтернативных цепочек поставок и неудобный вопрос от Китая, Саудовской Аравии, Индии и других стран – "А не следующие ли мы в вашем списке?". Россия не просто переродилась, она создала прецедент. Теперь эта история – кейс для теории об экономической устойчивости. Ирония в том, что американские компании вынуждены нарушать свои же санкции, чтобы не отстать от конкурентов Глобального Юга.

