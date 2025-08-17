Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК сообщила, когда будет готов новый пакет санкций против России - 17.08.2025
Глава ЕК сообщила, когда будет готов новый пакет санкций против России
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза ввести 19-й пакет санкций против России, который, по её словам, будет готов в начале сентября.В ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе она подчеркнула, что Европа продолжит оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию, и усиление санкционного режима является частью этой стратегии."На данный момент мы приняли 18 пакетов и продолжаем подготовку к 19-му. Этот пакет поступит в начале сентября", - заявила она.
Экономика, ЕК, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, санкции против РФ
16:05 17.08.2025 (обновлено: 16:16 17.08.2025)
 
Глава ЕК сообщила, когда будет готов новый пакет санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
Зеленский ввел санкции против разработчиков БПЛА в России, Белоруссии и КНР
