https://1prime.ru/20250817/sanktsii-860823222.html

Глава ЕК сообщила, когда будет готов новый пакет санкций против России

Глава ЕК сообщила, когда будет готов новый пакет санкций против России - 17.08.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК сообщила, когда будет готов новый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза ввести 19-й пакет санкций против России, который, по её словам, будет готов в начале... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T16:05+0300

2025-08-17T16:05+0300

2025-08-17T16:16+0300

экономика

ек

ес

урсула фон дер ляйен

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/90/842529075_0:0:3003:1690_1920x0_80_0_0_4d60bb4e8f3e7bf0412c43dc80a29399.jpg

МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза ввести 19-й пакет санкций против России, который, по её словам, будет готов в начале сентября.В ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе она подчеркнула, что Европа продолжит оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию, и усиление санкционного режима является частью этой стратегии."На данный момент мы приняли 18 пакетов и продолжаем подготовку к 19-му. Этот пакет поступит в начале сентября", - заявила она.

https://1prime.ru/20250817/kiev--860819374.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ек, ес, урсула фон дер ляйен, санкции против рф