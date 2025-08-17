https://1prime.ru/20250817/sanktsii-860823222.html
Глава ЕК сообщила, когда будет готов новый пакет санкций против России
Глава ЕК сообщила, когда будет готов новый пакет санкций против России
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза ввести 19-й пакет санкций против России, который, по её словам, будет готов в начале сентября.В ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе она подчеркнула, что Европа продолжит оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию, и усиление санкционного режима является частью этой стратегии."На данный момент мы приняли 18 пакетов и продолжаем подготовку к 19-му. Этот пакет поступит в начале сентября", - заявила она.
