"Киев должен сам". Названы условия, на которых ЕС будет помогать Украине
"Киев должен сам". Названы условия, на которых ЕС будет помогать Украине - 17.08.2025, ПРАЙМ
"Киев должен сам". Названы условия, на которых ЕС будет помогать Украине
Если Украина решит продолжать воевать с Российской Федерацией, европейские страны будут ее поддерживать. Такое заявление в беседе с телеканалом TVN24 сделал... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T21:05+0300
2025-08-17T21:05+0300
2025-08-17T21:05+0300
политика
евросоюз
конфликт на украине
помощь украине
радослав сикорский
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Если Украина решит продолжать воевать с Российской Федерацией, европейские страны будут ее поддерживать. Такое заявление в беседе с телеканалом TVN24 сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.По его словам, европейцы будут, как и раньше, поставлять Украине оружие и поддерживать ее вступление в Евросоюз. При этом Сикорский подчеркнул, что "Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу".Вместе с тем он отметил усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, добавив, что "в дипломатии всегда лучше разговаривать".Также глава польского внешнеполитического ведомства заверил, что США солидарны с Евросоюзом по территориальному вопросу Украины, отметив в то же время, что Киев должен решать этот вопрос самостоятельно.
Новости
ru-RU
"Киев должен сам". Названы условия, на которых ЕС будет помогать Украине
Сикорский: Европа поддержит Украину, если она захочет продолжать конфликт
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ.
Если Украина решит продолжать воевать с Российской Федерацией, европейские страны будут ее поддерживать. Такое заявление в беседе с телеканалом TVN24
сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
По его словам, европейцы будут, как и раньше, поставлять Украине оружие и поддерживать ее вступление в Евросоюз.
При этом Сикорский подчеркнул, что "Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу".
Вместе с тем он отметил усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, добавив, что "в дипломатии всегда лучше разговаривать".
Также глава польского внешнеполитического ведомства заверил, что США солидарны с Евросоюзом по территориальному вопросу Украины, отметив в то же время, что Киев должен решать этот вопрос самостоятельно.
