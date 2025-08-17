https://1prime.ru/20250817/sikorskiy-860828419.html

"Киев должен сам". Названы условия, на которых ЕС будет помогать Украине

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Если Украина решит продолжать воевать с Российской Федерацией, европейские страны будут ее поддерживать. Такое заявление в беседе с телеканалом TVN24 сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.По его словам, европейцы будут, как и раньше, поставлять Украине оружие и поддерживать ее вступление в Евросоюз. При этом Сикорский подчеркнул, что "Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу".Вместе с тем он отметил усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, добавив, что "в дипломатии всегда лучше разговаривать".Также глава польского внешнеполитического ведомства заверил, что США солидарны с Евросоюзом по территориальному вопросу Украины, отметив в то же время, что Киев должен решать этот вопрос самостоятельно.

