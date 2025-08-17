Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Киев должен сам". Названы условия, на которых ЕС будет помогать Украине
Политика
"Киев должен сам". Названы условия, на которых ЕС будет помогать Украине
"Киев должен сам". Названы условия, на которых ЕС будет помогать Украине
2025-08-17T21:05+0300
2025-08-17T21:05+0300
политика
евросоюз
конфликт на украине
помощь украине
радослав сикорский
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Если Украина решит продолжать воевать с Российской Федерацией, европейские страны будут ее поддерживать. Такое заявление в беседе с телеканалом TVN24 сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.По его словам, европейцы будут, как и раньше, поставлять Украине оружие и поддерживать ее вступление в Евросоюз. При этом Сикорский подчеркнул, что "Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу".Вместе с тем он отметил усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, добавив, что "в дипломатии всегда лучше разговаривать".Также глава польского внешнеполитического ведомства заверил, что США солидарны с Евросоюзом по территориальному вопросу Украины, отметив в то же время, что Киев должен решать этот вопрос самостоятельно.
евросоюз, конфликт на украине, помощь украине, радослав сикорский
Политика, Евросоюз, Конфликт на Украине, помощь Украине, Радослав Сикорский
21:05 17.08.2025
 
© fotolia.com / Mopic
© fotolia.com / Mopic
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Если Украина решит продолжать воевать с Российской Федерацией, европейские страны будут ее поддерживать. Такое заявление в беседе с телеканалом TVN24 сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
По его словам, европейцы будут, как и раньше, поставлять Украине оружие и поддерживать ее вступление в Евросоюз.
При этом Сикорский подчеркнул, что "Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу".
Вместе с тем он отметил усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, добавив, что "в дипломатии всегда лучше разговаривать".
Также глава польского внешнеполитического ведомства заверил, что США солидарны с Евросоюзом по территориальному вопросу Украины, отметив в то же время, что Киев должен решать этот вопрос самостоятельно.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
"Главная цель - Европа". Раскрыто, как Украина помогает США грабить ЕС
18:56
 
Политика Евросоюз Конфликт на Украине помощь Украине Радослав Сикорский
 
 
