На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна
17.08.2025
На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна
17.08.2025
2025-08-17T11:21+0300
2025-08-17T11:21+0300
2025-08-17T11:21+0300
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии на к началу будущей недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Учёные пояснили, что пятна хоть и ещё присутствуют, но уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре больше четырёх из девяти областей не получится найти даже на высокоточных космических снимках. "Так как размер и число пятен примерно коррелирует со вспышечной активностью, то перспективы последней сейчас неутешительны. Если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям", - добавили учёные. В Лаборатории отметили, что оснований рассчитывать на быстрый рост солнечной энергии нет, однако уже со вторника ожидаются очередные бури из-за приближения корональной дыры.
На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна
ИКИ РАН: на обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии на к началу будущей недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Учёные пояснили, что пятна хоть и ещё присутствуют, но уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре больше четырёх из девяти областей не получится найти даже на высокоточных космических снимках.
"Так как размер и число пятен примерно коррелирует со вспышечной активностью, то перспективы последней сейчас неутешительны. Если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям", - добавили учёные.
В Лаборатории отметили, что оснований рассчитывать на быстрый рост солнечной энергии нет, однако уже со вторника ожидаются очередные бури из-за приближения корональной дыры.
