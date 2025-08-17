Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250817/solntse-860816911.html
На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна
На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна - 17.08.2025, ПРАЙМ
На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна
На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии на к началу будущей... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T11:21+0300
2025-08-17T11:21+0300
технологии
общество
здоровье
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860816759_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ce0fc12c247a65a79111379ab0043d5a.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии на к началу будущей недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории. Учёные пояснили, что пятна хоть и ещё присутствуют, но уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре больше четырёх из девяти областей не получится найти даже на высокоточных космических снимках. "Так как размер и число пятен примерно коррелирует со вспышечной активностью, то перспективы последней сейчас неутешительны. Если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям", - добавили учёные. В Лаборатории отметили, что оснований рассчитывать на быстрый рост солнечной энергии нет, однако уже со вторника ожидаются очередные бури из-за приближения корональной дыры.
https://1prime.ru/20250815/solntse-860763082.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860816759_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2df8f3b87676484a1f82fa75ed6eb1b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , здоровье, ран
Технологии, Общество , Здоровье, РАН
11:21 17.08.2025
 
На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна

ИКИ РАН: на обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЧастичное солнечное затмение, наблюдаемое в Москве
Частичное солнечное затмение, наблюдаемое в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии на к началу будущей недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Учёные пояснили, что пятна хоть и ещё присутствуют, но уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре больше четырёх из девяти областей не получится найти даже на высокоточных космических снимках.
"Так как размер и число пятен примерно коррелирует со вспышечной активностью, то перспективы последней сейчас неутешительны. Если ничего не изменится, то число вспышек к началу будущей недели может полностью уйти в ноль на радость метеозависимым и на горе радиолюбителям", - добавили учёные.
В Лаборатории отметили, что оснований рассчитывать на быстрый рост солнечной энергии нет, однако уже со вторника ожидаются очередные бури из-за приближения корональной дыры.
Смотровая площадка Останкинской телебашни на фоне заката Солнца в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
На Солнце начала расти крупная дыра
15 августа, 14:10
 
ТехнологииОбществоЗдоровьеРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала