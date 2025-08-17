Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прекращение огня на Украине без наличия мирного соглашения может привести к долгосрочным негативным последствиям как для Киева, так и для Европы. Об этом пишет... | 17.08.2025, ПРАЙМ
украина, киев, европа, владимир путин, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Владимир Путин, Дональд Трамп
10:25 17.08.2025 (обновлено: 10:44 17.08.2025)
 
"Постоянный риск": в США высказались о прекращении огня на Украине

Responsible Statecraft: прекращение огня без мирного соглашения навредит Украине и Европе

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Прекращение огня на Украине без наличия мирного соглашения может привести к долгосрочным негативным последствиям как для Киева, так и для Европы. Об этом пишет Responsible Statecraft.
"Призыв к прекращению огня без мирного соглашения также противоречит реальным интересам Украины и Европы. Такое прекращение огня было бы крайне хрупким, и даже если бы обе стороны (в основном) соблюдали его, это привело бы к полузамороженному конфликту с постоянным риском возобновления", — сказано в публикации.
По мнению автора статьи, такое перемирие также значительно затруднило бы для Украины проведение реформ и осуществление экономического развития, необходимых для продвижения к членству в Европейском союзе.
В статье также сказано, что худшим сценарием развития событий в случае временного прекращения боевых действий может стать размещение военного контингента на Украине так называемой "коалицией желающих".
Танкисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
"Бумажный тигр": экс-полковник британской армии откровенно оценил ВС России
08:56
 
Политика УКРАИНА Киев ЕВРОПА Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
