"Постоянный риск": в США высказались о прекращении огня на Украине
2025-08-17T10:25+0300
2025-08-17T10:25+0300
2025-08-17T10:44+0300
политика
украина
киев
европа
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Прекращение огня на Украине без наличия мирного соглашения может привести к долгосрочным негативным последствиям как для Киева, так и для Европы. Об этом пишет Responsible Statecraft."Призыв к прекращению огня без мирного соглашения также противоречит реальным интересам Украины и Европы. Такое прекращение огня было бы крайне хрупким, и даже если бы обе стороны (в основном) соблюдали его, это привело бы к полузамороженному конфликту с постоянным риском возобновления", — сказано в публикации.По мнению автора статьи, такое перемирие также значительно затруднило бы для Украины проведение реформ и осуществление экономического развития, необходимых для продвижения к членству в Европейском союзе.В статье также сказано, что худшим сценарием развития событий в случае временного прекращения боевых действий может стать размещение военного контингента на Украине так называемой "коалицией желающих".
