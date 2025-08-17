https://1prime.ru/20250817/ssha-860815854.html

"Постоянный риск": в США высказались о прекращении огня на Украине

2025-08-17T10:25+0300

2025-08-17T10:25+0300

2025-08-17T10:44+0300

политика

украина

киев

европа

владимир путин

дональд трамп

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Прекращение огня на Украине без наличия мирного соглашения может привести к долгосрочным негативным последствиям как для Киева, так и для Европы. Об этом пишет Responsible Statecraft."Призыв к прекращению огня без мирного соглашения также противоречит реальным интересам Украины и Европы. Такое прекращение огня было бы крайне хрупким, и даже если бы обе стороны (в основном) соблюдали его, это привело бы к полузамороженному конфликту с постоянным риском возобновления", — сказано в публикации.По мнению автора статьи, такое перемирие также значительно затруднило бы для Украины проведение реформ и осуществление экономического развития, необходимых для продвижения к членству в Европейском союзе.В статье также сказано, что худшим сценарием развития событий в случае временного прекращения боевых действий может стать размещение военного контингента на Украине так называемой "коалицией желающих".

украина

киев

европа

2025

Новости

украина, киев, европа, владимир путин, дональд трамп