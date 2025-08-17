https://1prime.ru/20250817/ssha-860823438.html

Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф

Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф - 17.08.2025, ПРАЙМ

Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф

17.08.2025 - Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что между Россией и США достигнуто соглашение о предоставлении гарантий безопасности для Украины.

МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что между Россией и США достигнуто соглашение о предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что дальнейшие действия теперь будут зависеть от позиции Киева.Кроме того, Уиткофф указал, что на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в понедельник будет обсуждаться вопрос территориальных аспектов в контексте урегулирования конфликта."Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведёт к мирному соглашению", — заявил он телеканалу CNN.

