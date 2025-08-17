Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф - 17.08.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф
политика
сша
рф
украина
стив уиткофф
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что между Россией и США достигнуто соглашение о предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что дальнейшие действия теперь будут зависеть от позиции Киева.Кроме того, Уиткофф указал, что на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в понедельник будет обсуждаться вопрос территориальных аспектов в контексте урегулирования конфликта."Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведёт к мирному соглашению", — заявил он телеканалу CNN.
сша
рф
украина
сша, рф, украина, стив уиткофф
Политика, США, РФ, УКРАИНА, Стив Уиткофф
16:29 17.08.2025 (обновлено: 16:48 17.08.2025)
 
Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф

Уиткофф заявил, что Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что между Россией и США достигнуто соглашение о предоставлении гарантий безопасности для Украины.
Он подчеркнул, что дальнейшие действия теперь будут зависеть от позиции Киева.
Кроме того, Уиткофф указал, что на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в понедельник будет обсуждаться вопрос территориальных аспектов в контексте урегулирования конфликта.
"Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведёт к мирному соглашению", — заявил он телеканалу CNN.
ПолитикаСШАРФУКРАИНАСтив Уиткофф
 
 
Заголовок открываемого материала