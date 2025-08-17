https://1prime.ru/20250817/ssha-860823438.html
Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф
Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф - 17.08.2025, ПРАЙМ
Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что между Россией и США достигнуто соглашение о предоставлении гарантий безопасности для Украины. | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T16:29+0300
2025-08-17T16:29+0300
2025-08-17T16:48+0300
политика
сша
рф
украина
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791371_0:70:3393:1978_1920x0_80_0_0_f804bb31da52cb2c8f246023ed15b14a.jpg
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что между Россией и США достигнуто соглашение о предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что дальнейшие действия теперь будут зависеть от позиции Киева.Кроме того, Уиткофф указал, что на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в понедельник будет обсуждаться вопрос территориальных аспектов в контексте урегулирования конфликта."Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведёт к мирному соглашению", — заявил он телеканалу CNN.
https://1prime.ru/20250817/tramp-860823081.html
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791371_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_d1526a6b7b6dca13e8eb47123cb8dbaf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, рф, украина, стив уиткофф
Политика, США, РФ, УКРАИНА, Стив Уиткофф
Россия и США согласовали гарантии безопасности для Украины, заявил Уиткофф
Уиткофф заявил, что Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что между Россией и США достигнуто соглашение о предоставлении гарантий безопасности для Украины.
Он подчеркнул, что дальнейшие действия теперь будут зависеть от позиции Киева.
Кроме того, Уиткофф указал, что на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в понедельник будет обсуждаться вопрос территориальных аспектов в контексте урегулирования конфликта.
"Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу. — Прим. ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведёт к мирному соглашению", — заявил он телеканалу CNN.
"Отказался от требований". Трамп принял позицию Кремля, сообщает NYT