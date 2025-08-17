Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Главная цель - Европа". Раскрыто, как Украина помогает США грабить ЕС
Политика
"Главная цель - Европа". Раскрыто, как Украина помогает США грабить ЕС
"Главная цель - Европа". Раскрыто, как Украина помогает США грабить ЕС
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поняв, что с Китаем и Российской Федерацией ему справиться не удастся, президент США Дональд Трамп решил ограбить Евросоюз. Такое мнение в YouTube-канале высказал украинский политолог Юрий Дудкин."Главная цель Трампа – это Европа, - утверждает политолог. - Он понял в торговой своей всемирной войне, что победить Китай у США пока что руки коротки. А вот Европу Трамп будет добивать, причем с помощью Украины".По мнению Дудкина, все заявления главы Белого дома о том, как он озабочен Украиной и сохранением украинской государственности, о том, что европейцы должны поддерживать Украину, - не что иное, как "доза снотворного", чтобы усыпить бдительность лидеров Евросоюза.А на самом деле, как считает украинский политолог, Трамп, по сути, просто хочет ограбить Европу. И в плане стратегии и тактики, на взгляд Дудкина, американский лидер все делает правильно, а Евросоюз "ослабевает и обрекает себя на развал".
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Евросоюз
18:56 17.08.2025 (обновлено: 18:57 17.08.2025)
 
"Главная цель - Европа". Раскрыто, как Украина помогает США грабить ЕС

Политолог Дудкин: Трамп хочет ограбить Евросоюз с помощью Зеленского

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поняв, что с Китаем и Российской Федерацией ему справиться не удастся, президент США Дональд Трамп решил ограбить Евросоюз. Такое мнение в YouTube-канале высказал украинский политолог Юрий Дудкин.
"Главная цель Трампа – это Европа, - утверждает политолог. - Он понял в торговой своей всемирной войне, что победить Китай у США пока что руки коротки. А вот Европу Трамп будет добивать, причем с помощью Украины".
По мнению Дудкина, все заявления главы Белого дома о том, как он озабочен Украиной и сохранением украинской государственности, о том, что европейцы должны поддерживать Украину, - не что иное, как "доза снотворного", чтобы усыпить бдительность лидеров Евросоюза.
А на самом деле, как считает украинский политолог, Трамп, по сути, просто хочет ограбить Европу. И в плане стратегии и тактики, на взгляд Дудкина, американский лидер все делает правильно, а Евросоюз "ослабевает и обрекает себя на развал".
"Главная жертва": в Британии предрекли конец Евросоюза
7 августа, 10:55
Политика
 
 
