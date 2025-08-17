https://1prime.ru/20250817/ssha-860826660.html

"Главная цель - Европа". Раскрыто, как Украина помогает США грабить ЕС

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поняв, что с Китаем и Российской Федерацией ему справиться не удастся, президент США Дональд Трамп решил ограбить Евросоюз. Такое мнение в YouTube-канале высказал украинский политолог Юрий Дудкин."Главная цель Трампа – это Европа, - утверждает политолог. - Он понял в торговой своей всемирной войне, что победить Китай у США пока что руки коротки. А вот Европу Трамп будет добивать, причем с помощью Украины".По мнению Дудкина, все заявления главы Белого дома о том, как он озабочен Украиной и сохранением украинской государственности, о том, что европейцы должны поддерживать Украину, - не что иное, как "доза снотворного", чтобы усыпить бдительность лидеров Евросоюза.А на самом деле, как считает украинский политолог, Трамп, по сути, просто хочет ограбить Европу. И в плане стратегии и тактики, на взгляд Дудкина, американский лидер все делает правильно, а Евросоюз "ослабевает и обрекает себя на развал".

