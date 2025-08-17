https://1prime.ru/20250817/ssha-860829414.html

"Путин играет". В США назвали 10 способов заставить Россию пойти на уступки

Адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис указал в статье для Bloomberg десять... | 17.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис указал в статье для Bloomberg десять способов, с помощью которых Соединенные Штаты с европейскими союзниками смогут, по его мнению, вынудить президента России Владимира Путина заключить сделку по Украине.По итогам саммита на Аляске Ставридис сделал вывод, что Путин продолжает играть, уклоняясь, как боксер на ринге, и от прекращения огня, и даже от демонстрации готовности к переговорам. Чтобы российский лидер перестал от этого уклоняться, адмирал рекомендует американским и европейским властям использовать предложенные им десять способов воздействия на Россию. Прежде всего Ставридис считает необходимым нарастить количество истребителей F-16 на Украине как минимум до 100, вчетверо увеличить количество дальнобойного оружия класса "земля-земля" и предоставлять ВСУ высокоточные разведданные о целеуказании "с подробным акцентом на российские логистические системы". Еще одно предложение - начать обмен технологиями и оборудованием БПЛА между Евросоюзом, Соединенными Штатами и Украиной.Также отставной адмирал настаивает на конфискации $300 млрд российских активов в банках Запада, включая $10 млрд в американских учреждениях, и немедленном применении вторичных санкций против глобальных закупок российских энергоресурсов.Вместе с тем он призывает предоставить Киеву гарантии безопасности по типу НАТО, отправить на Украину "военные и консультативные войска", а кроме того, создать над Украиной бесполетную зону.И десятое, подкупающее своей новизной, предложение - формально принять Украину в Североатлантический альянс.Почему предложенные меры должны вынудить Россию именно пойти на уступки по жизненно важным для нее вопросам, а, допустим, не стереть Украину с лица земли, Ставридис решил не объяснять.

