https://1prime.ru/20250817/stubby-860810526.html

СМИ: Стубб может присутствовать на встрече Зеленского и Трампа

СМИ: Стубб может присутствовать на встрече Зеленского и Трампа - 17.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: Стубб может присутствовать на встрече Зеленского и Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб может присутствовать на встрече Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа,... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T00:45+0300

2025-08-17T00:45+0300

2025-08-17T00:45+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

вашингтон

финляндия

владимир зеленский

дональд трамп

джей ди вэнс

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860810526.jpg?1755380719

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб может присутствовать на встрече Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа, сообщает издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и одного человека, знакомого с ситуацией. Телеканал CNN со ссылкой на источники в субботу объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно. "Разрабатываются планы по отправке по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа, финского президента Александра Стубба, вместе с Зеленским, когда тот отправится в Вашингтон в понедельник, чтобы встретиться с Трампом", - говорится в публикации издания со ссылкой на трех собеседников. По словам источников Politico, Стубб может предотвратить возможный конфликт между Трампом и Зеленским и при этом убедить американского лидера включить Европу в любые последующие переговоры по Украине. В субботу агентство Франс Пресс передало, что президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих". В тот же день Зеленский подтвердил запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее глава киевского режима попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

сша

вашингтон

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, вашингтон, финляндия, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, politico, cnn, мид