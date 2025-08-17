https://1prime.ru/20250817/sud--860817892.html

Суд изучит жалобу "дочки" ОМV на увеличение неустойки за суды с "Газпромом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа 18 сентября рассмотрит кассационную жалобу компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерней структуры австрийской OMV) на решение суда первой инстанции об увеличении судебной неустойки, подлежащей взысканию с этой компании, если она нарушит запрет на продолжение разбирательства с "Газпромом" в международном арбитраже, следует из материалов дела. "Назначить рассмотрение кассационной жалобы в закрытом судебном заседании арбитражного суда на 18 сентября 2025 года на 14 часов 00 минут", - говорится в определении окружного суда на портале "Электронное правосудие". Согласно материалам дела, OMV Exploration & Production оспаривает определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 июля 2025 года, когда суд удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета. Размер установленной неустойки, как и ее первоначальная величина, не уточняются, поскольку слушания проходили в закрытом режиме. Арбитражный суд Петербурга в апреле 2024 года удовлетворил иск "Газпрома" о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение суда не будет исполнено. OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем 11 декабря 2024 года OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".

