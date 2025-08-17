https://1prime.ru/20250817/svo-860824409.html

"НАТО вводит войска на Украину". На Западе вбрасываются тревожные "новости"

"НАТО вводит войска на Украину". На Западе вбрасываются тревожные "новости" - 17.08.2025, ПРАЙМ

"НАТО вводит войска на Украину". На Западе вбрасываются тревожные "новости"

В публикации американского таблоида New York Post сообщается, что на саммите на Аляске стороны якобы обсуждали ввод британских и французский воинских... | 17.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. В публикации американского таблоида New York Post сообщается, что на саммите на Аляске стороны якобы обсуждали ввод британских и французский воинских контингентов на территорию Украины в обмен на уход украинских частей из Донецкой Народной Республики.Никак не аргументируя свои утверждения, авторы NYP заявляют, будто Российская Федерация согласилась на ввод натовских войск на Украину, но только с условием, что в "миротворческий контингент" должны быть включены подразделения Народно-освободительной армии Китая. А затем, как говорится в материале, Россия решила отказаться от этого условия, удовлетворившись тем, что вместе с британцами и французами на Украину зайдут турецкие военные.В публикации близкой американской Демократической партии газеты Washington Post тоже сообщается, что на саммите Россия-США в качестве непреложного условия для заключения мира на Украине якобы было выдвинуто требование вывода украинских частей с территории ДНР.По словам авторов WP, вывод ВСУ из ДНР станет одним из ключевых вопросов обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза в понедельник.Примечательно, что указанные сообщения американской прессы прямо противоречат заявлениям президента РФ Владимира Путина и других представителей российского руководства о том, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить его первопричины, важнейшая из которых - расширение НАТО на восток и приближение натовской военной инфраструктуры к границам России.

