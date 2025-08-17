https://1prime.ru/20250817/tramp--860818636.html
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом - 17.08.2025, ПРАЙМ
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом
17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта на других участках фронта, передает американский телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата. "Президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта в других местах для заключения соглашения с Украиной", - говорится в сообщении.
