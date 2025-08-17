Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250817/tramp--860818636.html
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом - 17.08.2025, ПРАЙМ
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом
Президент США Дональд Трамп поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта на других участках фронта,... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T12:47+0300
2025-08-17T12:47+0300
политика
россия
донбасс
сша
москва
дональд трамп
владимир путин
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта на других участках фронта, передает американский телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата. "Президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта в других местах для заключения соглашения с Украиной", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250817/rubio--860817363.html
донбасс
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, донбасс, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, fox news
Политика, РОССИЯ, ДОНБАСС, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Fox News
12:47 17.08.2025
 
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом

Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта на других участках фронта, передает американский телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата.
"Президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта в других местах для заключения соглашения с Украиной", - говорится в сообщении.
Госсекретарь США Марко Рубио перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
Рубио оценил итоги саммита Путина и Трампа
11:35
 
ПолитикаРОССИЯДОНБАСССШАМОСКВАДональд ТрампВладимир ПутинFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала