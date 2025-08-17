Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отказался от требований". Трамп принял позицию Кремля, сообщает NYT - 17.08.2025, ПРАЙМ
Политика
"Отказался от требований". Трамп принял позицию Кремля, сообщает NYT
"Отказался от требований". Трамп принял позицию Кремля, сообщает NYT
политика
дональд трамп
конфликт на украине
урегулирование
прекращение огня
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Отказавшись от требования о срочном прекращении огня на Украине, президент США Дональд Трамп отошел от стратегии, которая ранее была согласована с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским. В результате президент РФ Владимир Путин получил преимущество. Об этом рассказывается в публикации The New York Times.Как утверждается в статье, до встречи с российским лидером на Аляске глава Белого дома заявлял о необходимости самым срочным образом прекратить огонь на Украине. Пообщавшись же с Путиным, он принял его позицию. А Кремля нацелен на заключение всеобъемлющего мирного соглашения, которое основывается на том, что России должны быть переданы украинские территории, в том числе те, которые ею не контролируются, пишут авторы материала.По их оценке, из-за изменения позиции Трампа Россия может получить преимущество в переговорах об урегулировании конфликта.Американский лидер рассказал в соцсетях о телефонных разговорах с Зеленским и лидерами Евросоюза после встречи на Аляске. При этом он подчеркнул, что "все пришли к выводу, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — это напрямую перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется".
дональд трамп, конфликт на украине, урегулирование, прекращение огня
Политика, Дональд Трамп, Конфликт на Украине, урегулирование, прекращение огня
15:54 17.08.2025 (обновлено: 15:55 17.08.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Московский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Отказавшись от требования о срочном прекращении огня на Украине, президент США Дональд Трамп отошел от стратегии, которая ранее была согласована с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским. В результате президент РФ Владимир Путин получил преимущество. Об этом рассказывается в публикации The New York Times.
Как утверждается в статье, до встречи с российским лидером на Аляске глава Белого дома заявлял о необходимости самым срочным образом прекратить огонь на Украине. Пообщавшись же с Путиным, он принял его позицию. А Кремля нацелен на заключение всеобъемлющего мирного соглашения, которое основывается на том, что России должны быть переданы украинские территории, в том числе те, которые ею не контролируются, пишут авторы материала.
По их оценке, из-за изменения позиции Трампа Россия может получить преимущество в переговорах об урегулировании конфликта.
Американский лидер рассказал в соцсетях о телефонных разговорах с Зеленским и лидерами Евросоюза после встречи на Аляске. При этом он подчеркнул, что "все пришли к выводу, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — это напрямую перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется".
Госсекретарь США Марко Рубио перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
Рубио оценил итоги саммита Путина и Трампа
ПолитикаДональд ТрампКонфликт на Украинеурегулированиепрекращение огня
 
 
