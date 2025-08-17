https://1prime.ru/20250817/tramp-860823081.html

"Отказался от требований". Трамп принял позицию Кремля, сообщает NYT

17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Отказавшись от требования о срочном прекращении огня на Украине, президент США Дональд Трамп отошел от стратегии, которая ранее была согласована с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским. В результате президент РФ Владимир Путин получил преимущество. Об этом рассказывается в публикации The New York Times.Как утверждается в статье, до встречи с российским лидером на Аляске глава Белого дома заявлял о необходимости самым срочным образом прекратить огонь на Украине. Пообщавшись же с Путиным, он принял его позицию. А Кремля нацелен на заключение всеобъемлющего мирного соглашения, которое основывается на том, что России должны быть переданы украинские территории, в том числе те, которые ею не контролируются, пишут авторы материала.По их оценке, из-за изменения позиции Трампа Россия может получить преимущество в переговорах об урегулировании конфликта.Американский лидер рассказал в соцсетях о телефонных разговорах с Зеленским и лидерами Евросоюза после встречи на Аляске. При этом он подчеркнул, что "все пришли к выводу, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — это напрямую перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется".

