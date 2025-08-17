https://1prime.ru/20250817/tramp-860823081.html
"Отказался от требований". Трамп принял позицию Кремля, сообщает NYT
2025-08-17T15:54+0300
2025-08-17T15:54+0300
2025-08-17T15:55+0300
политика
дональд трамп
конфликт на украине
урегулирование
прекращение огня
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909865_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_7c32534f706f622aceb24547797835df.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Отказавшись от требования о срочном прекращении огня на Украине, президент США Дональд Трамп отошел от стратегии, которая ранее была согласована с лидерами Евросоюза и Владимиром Зеленским. В результате президент РФ Владимир Путин получил преимущество. Об этом рассказывается в публикации The New York Times.Как утверждается в статье, до встречи с российским лидером на Аляске глава Белого дома заявлял о необходимости самым срочным образом прекратить огонь на Украине. Пообщавшись же с Путиным, он принял его позицию. А Кремля нацелен на заключение всеобъемлющего мирного соглашения, которое основывается на том, что России должны быть переданы украинские территории, в том числе те, которые ею не контролируются, пишут авторы материала.По их оценке, из-за изменения позиции Трампа Россия может получить преимущество в переговорах об урегулировании конфликта.Американский лидер рассказал в соцсетях о телефонных разговорах с Зеленским и лидерами Евросоюза после встречи на Аляске. При этом он подчеркнул, что "все пришли к выводу, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — это напрямую перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется".
https://1prime.ru/20250817/rubio--860817363.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909865_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_828f0e80d02bb9cd5b76d0e3f90eb554.jpg
"Отказался от требований". Трамп принял позицию Кремля, сообщает NYT
NYT: Трамп отказался от требования о срочном прекращении огня на Украине
