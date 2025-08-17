https://1prime.ru/20250817/tramp-860826215.html
СМИ раскрыли формат завтрашних встреч в Вашингтоне
СМИ раскрыли формат завтрашних встреч в Вашингтоне
2025-08-17T18:34+0300
2025-08-17T18:34+0300
2025-08-17T18:34+0300
БЕРЛИН, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп 18 августа в Вашингтоне сперва встретится наедине с Владимиром Зеленским, и лишь затем во встрече примут участие лидеры стран ЕС, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве. "Трамп сначала примет только президента Украины. Лишь затем к ним должны присоединиться сопровождающие его ключевые политики ЕС", - сообщает таблоид. По его данным, в расширенном составе запланирован рабочий обед и многочасовое обсуждение. Зеленский направится с визитом в Вашингтон в понедельник. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
БЕРЛИН, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп 18 августа в Вашингтоне сперва встретится наедине с Владимиром Зеленским, и лишь затем во встрече примут участие лидеры стран ЕС, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве.
"Трамп сначала примет только президента Украины. Лишь затем к ним должны присоединиться сопровождающие его ключевые политики ЕС", - сообщает таблоид. По его данным, в расширенном составе запланирован рабочий обед и многочасовое обсуждение.
Зеленский направится с визитом в Вашингтон в понедельник. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
