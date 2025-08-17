Украина должна отказаться от части территорий, считает Трамп

https://1prime.ru/20250817/tramp-860826532.html

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что Украине следует отказаться от части территории в пользу РФ, так как в случае продолжения конфликта Киев потеряет еще больше. Трамп сделал репост публикации своей сторонницы в соцсети Truth Social. "Украина должна быть готова уступить часть территории России. Чем дольше идет война, тем больше земли она будет терять!" - говорится в опубликованном сторонницей президента посте. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

