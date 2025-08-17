Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене
ЦАХАЛ заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене
2025-08-17T09:47+0300
2025-08-17T09:47+0300
политика
йемен
израиль
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в районе столицы Йемена Саны. Ранее агентство Рейтер передавало, что взрывы прозвучали в Сане около электростанции, причины пока неизвестны. "Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту инфраструктуры террористов в Йемене, в районе Саны", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Как сообщили в ЦАХАЛ, объект якобы обслуживал "террористический режим хуситов".
йемен
израиль
йемен, израиль
Политика, ЙЕМЕН, ИЗРАИЛЬ
09:47 17.08.2025
 
ЦАХАЛ заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Йемене

ЦАХАЛ заявила об ударе по объекту инфраструктуры в районе столицы Йемена Саны

© flickr.com / fritzmbФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© flickr.com / fritzmb
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в районе столицы Йемена Саны.
Ранее агентство Рейтер передавало, что взрывы прозвучали в Сане около электростанции, причины пока неизвестны.
"Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту инфраструктуры террористов в Йемене, в районе Саны", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Как сообщили в ЦАХАЛ, объект якобы обслуживал "террористический режим хуситов".
Израиль назвал условие для рассмотрения соглашения по Газе
