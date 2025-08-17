Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции оценили итоги встречи Путина и Трампа - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250817/turtsija-860810636.html
В Турции оценили итоги встречи Путина и Трампа
В Турции оценили итоги встречи Путина и Трампа - 17.08.2025, ПРАЙМ
В Турции оценили итоги встречи Путина и Трампа
Президент РФ Владимир Путин не пошел ни на какие уступки относительно украинского урегулирования на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T00:45+0300
2025-08-17T00:45+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860810636.jpg?1755380721
СТАМБУЛ, 17 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не пошел ни на какие уступки относительно украинского урегулирования на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер. "Путин не пошел ни на какие уступки в том, что касается позиции РФ относительно украинского урегулирования, несмотря на угрозы США, в частности, ЕС и Украине не удалось добиться прекращения огня сроком на месяц. Это можно считать победой России", - отметил эксперт. По его мнению, позитивным исходом встречи является сам факт ее проведения и состоявшаяся после нее пресс-конференция лидеров, а ожидать после одной встречи полномасштабного урегулирования бессмысленно. "Теперь мы можем прямо сказать, что Запад разделился на два лагеря в том, что касается изоляции России. Как мы видим, в США приняли президента РФ, который провел переговоры. Безусловно, этот раскол будет на пользу России. Вероятно, в ближайшие дни мы увидим значительное ускорение темпа событий вокруг украинского урегулирования, возможно продвижение в сторону частичного прекращения огня", - заявил Сезер. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил мнение, что "быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", сообщил ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
рф
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, МИД РФ
00:45 17.08.2025
 
В Турции оценили итоги встречи Путина и Трампа

Турецкий политолог Сезер: Путин не пошел ни на какие уступки по Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 17 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не пошел ни на какие уступки относительно украинского урегулирования на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
"Путин не пошел ни на какие уступки в том, что касается позиции РФ относительно украинского урегулирования, несмотря на угрозы США, в частности, ЕС и Украине не удалось добиться прекращения огня сроком на месяц. Это можно считать победой России", - отметил эксперт.
По его мнению, позитивным исходом встречи является сам факт ее проведения и состоявшаяся после нее пресс-конференция лидеров, а ожидать после одной встречи полномасштабного урегулирования бессмысленно.
"Теперь мы можем прямо сказать, что Запад разделился на два лагеря в том, что касается изоляции России. Как мы видим, в США приняли президента РФ, который провел переговоры. Безусловно, этот раскол будет на пользу России. Вероятно, в ближайшие дни мы увидим значительное ускорение темпа событий вокруг украинского урегулирования, возможно продвижение в сторону частичного прекращения огня", - заявил Сезер.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил мнение, что "быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", сообщил ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕСНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала