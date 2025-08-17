https://1prime.ru/20250817/turtsija-860810636.html

В Турции оценили итоги встречи Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин не пошел ни на какие уступки относительно украинского урегулирования на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске,

СТАМБУЛ, 17 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не пошел ни на какие уступки относительно украинского урегулирования на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер. "Путин не пошел ни на какие уступки в том, что касается позиции РФ относительно украинского урегулирования, несмотря на угрозы США, в частности, ЕС и Украине не удалось добиться прекращения огня сроком на месяц. Это можно считать победой России", - отметил эксперт. По его мнению, позитивным исходом встречи является сам факт ее проведения и состоявшаяся после нее пресс-конференция лидеров, а ожидать после одной встречи полномасштабного урегулирования бессмысленно. "Теперь мы можем прямо сказать, что Запад разделился на два лагеря в том, что касается изоляции России. Как мы видим, в США приняли президента РФ, который провел переговоры. Безусловно, этот раскол будет на пользу России. Вероятно, в ближайшие дни мы увидим значительное ускорение темпа событий вокруг украинского урегулирования, возможно продвижение в сторону частичного прекращения огня", - заявил Сезер. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил мнение, что "быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", сообщил ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

2025

