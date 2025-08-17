Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции заявили о конце эпохи США в качестве "океанского жандарма" - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250817/turtsiya-860821916.html
В Турции заявили о конце эпохи США в качестве "океанского жандарма"
В Турции заявили о конце эпохи США в качестве "океанского жандарма" - 17.08.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили о конце эпохи США в качестве "океанского жандарма"
США не в состоянии сдерживать Россию и Китай в азиатско-тихоокеанском регионе, эпоха "океанского жандарма" закончилась, заявил контр-адмирал ВМС Турции в... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T15:08+0300
2025-08-17T15:08+0300
политика
россия
сша
китай
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg
АНКАРА, 17 авг - ПРАЙМ. США не в состоянии сдерживать Россию и Китай в азиатско-тихоокеанском регионе, эпоха "океанского жандарма" закончилась, заявил контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз. "Сегодня, имея 296 кораблей и разрушающуюся промышленную инфраструктуру, Соединенные Штаты не в состоянии сдержать ни Китай, ни Россию в "военных играх" в азиатско-тихоокеанском регионе. США постоянно проигрывают; Китай с самого начала "уничтожает" американские системы командования и управления с помощью гиперзвуковых ракет, искусственного интеллекта и кибератак", - написал Гюрдениз в соцсети Х. По его словам, в случае возможного конфликта с Китаем запасы США могут закончиться за несколько недель. "Торговый флот также пришел в упадок: 3 тысячи судов в 1960 году, сегодня их всего 190. Количество военных кораблей, способных пересечь Тихий океан без топлива, ограничено. Они не могут взять под контроль Баб-эль-Мендеб у йеменских хуситов. Они (США - ред.) не могут создать военно-морскую мощь, способную соперничать с Россией в Арктике", - отметил он. "Эпоха США как океанского жандарма и владыки морей закончилась. Хотя США сохраняют свое превосходство в ядерных подводных лодках и авианосцах, Китай и Россия достигли равновесия за счет создания асимметрии в других областях", - добавил Гюрдениз.
https://1prime.ru/20250817/ssha-860815854.html
сша
китай
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_169:0:2685:1887_1920x0_80_0_0_67fd8b2da12361deb3d6fa7e86164c85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, китай, турция
Политика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, ТУРЦИЯ
15:08 17.08.2025
 
В Турции заявили о конце эпохи США в качестве "океанского жандарма"

Контр-адмирал ВМС Турции Гюрдениз: США не в состоянии сдерживать Россию и Китай

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 17 авг - ПРАЙМ. США не в состоянии сдерживать Россию и Китай в азиатско-тихоокеанском регионе, эпоха "океанского жандарма" закончилась, заявил контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз.
"Сегодня, имея 296 кораблей и разрушающуюся промышленную инфраструктуру, Соединенные Штаты не в состоянии сдержать ни Китай, ни Россию в "военных играх" в азиатско-тихоокеанском регионе. США постоянно проигрывают; Китай с самого начала "уничтожает" американские системы командования и управления с помощью гиперзвуковых ракет, искусственного интеллекта и кибератак", - написал Гюрдениз в соцсети Х.
По его словам, в случае возможного конфликта с Китаем запасы США могут закончиться за несколько недель.
"Торговый флот также пришел в упадок: 3 тысячи судов в 1960 году, сегодня их всего 190. Количество военных кораблей, способных пересечь Тихий океан без топлива, ограничено. Они не могут взять под контроль Баб-эль-Мендеб у йеменских хуситов. Они (США - ред.) не могут создать военно-морскую мощь, способную соперничать с Россией в Арктике", - отметил он.
"Эпоха США как океанского жандарма и владыки морей закончилась. Хотя США сохраняют свое превосходство в ядерных подводных лодках и авианосцах, Китай и Россия достигли равновесия за счет создания асимметрии в других областях", - добавил Гюрдениз.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
"Постоянный риск": в США высказались о прекращении огня на Украине
10:25
 
ПолитикаРОССИЯСШАКИТАЙТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала