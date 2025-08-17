https://1prime.ru/20250817/turtsiya-860821916.html

В Турции заявили о конце эпохи США в качестве "океанского жандарма"

АНКАРА, 17 авг - ПРАЙМ. США не в состоянии сдерживать Россию и Китай в азиатско-тихоокеанском регионе, эпоха "океанского жандарма" закончилась, заявил контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз. "Сегодня, имея 296 кораблей и разрушающуюся промышленную инфраструктуру, Соединенные Штаты не в состоянии сдержать ни Китай, ни Россию в "военных играх" в азиатско-тихоокеанском регионе. США постоянно проигрывают; Китай с самого начала "уничтожает" американские системы командования и управления с помощью гиперзвуковых ракет, искусственного интеллекта и кибератак", - написал Гюрдениз в соцсети Х. По его словам, в случае возможного конфликта с Китаем запасы США могут закончиться за несколько недель. "Торговый флот также пришел в упадок: 3 тысячи судов в 1960 году, сегодня их всего 190. Количество военных кораблей, способных пересечь Тихий океан без топлива, ограничено. Они не могут взять под контроль Баб-эль-Мендеб у йеменских хуситов. Они (США - ред.) не могут создать военно-морскую мощь, способную соперничать с Россией в Арктике", - отметил он. "Эпоха США как океанского жандарма и владыки морей закончилась. Хотя США сохраняют свое превосходство в ядерных подводных лодках и авианосцах, Китай и Россия достигли равновесия за счет создания асимметрии в других областях", - добавил Гюрдениз.

