https://1prime.ru/20250817/turtsiya-860821916.html
В Турции заявили о конце эпохи США в качестве "океанского жандарма"
В Турции заявили о конце эпохи США в качестве "океанского жандарма" - 17.08.2025, ПРАЙМ
В Турции заявили о конце эпохи США в качестве "океанского жандарма"
США не в состоянии сдерживать Россию и Китай в азиатско-тихоокеанском регионе, эпоха "океанского жандарма" закончилась, заявил контр-адмирал ВМС Турции в... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T15:08+0300
2025-08-17T15:08+0300
2025-08-17T15:08+0300
политика
россия
сша
китай
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg
АНКАРА, 17 авг - ПРАЙМ. США не в состоянии сдерживать Россию и Китай в азиатско-тихоокеанском регионе, эпоха "океанского жандарма" закончилась, заявил контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз. "Сегодня, имея 296 кораблей и разрушающуюся промышленную инфраструктуру, Соединенные Штаты не в состоянии сдержать ни Китай, ни Россию в "военных играх" в азиатско-тихоокеанском регионе. США постоянно проигрывают; Китай с самого начала "уничтожает" американские системы командования и управления с помощью гиперзвуковых ракет, искусственного интеллекта и кибератак", - написал Гюрдениз в соцсети Х. По его словам, в случае возможного конфликта с Китаем запасы США могут закончиться за несколько недель. "Торговый флот также пришел в упадок: 3 тысячи судов в 1960 году, сегодня их всего 190. Количество военных кораблей, способных пересечь Тихий океан без топлива, ограничено. Они не могут взять под контроль Баб-эль-Мендеб у йеменских хуситов. Они (США - ред.) не могут создать военно-морскую мощь, способную соперничать с Россией в Арктике", - отметил он. "Эпоха США как океанского жандарма и владыки морей закончилась. Хотя США сохраняют свое превосходство в ядерных подводных лодках и авианосцах, Китай и Россия достигли равновесия за счет создания асимметрии в других областях", - добавил Гюрдениз.
https://1prime.ru/20250817/ssha-860815854.html
сша
китай
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_169:0:2685:1887_1920x0_80_0_0_67fd8b2da12361deb3d6fa7e86164c85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, турция
Политика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, ТУРЦИЯ
В Турции заявили о конце эпохи США в качестве "океанского жандарма"
Контр-адмирал ВМС Турции Гюрдениз: США не в состоянии сдерживать Россию и Китай
АНКАРА, 17 авг - ПРАЙМ. США не в состоянии сдерживать Россию и Китай в азиатско-тихоокеанском регионе, эпоха "океанского жандарма" закончилась, заявил контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз.
"Сегодня, имея 296 кораблей и разрушающуюся промышленную инфраструктуру, Соединенные Штаты не в состоянии сдержать ни Китай, ни Россию в "военных играх" в азиатско-тихоокеанском регионе. США постоянно проигрывают; Китай с самого начала "уничтожает" американские системы командования и управления с помощью гиперзвуковых ракет, искусственного интеллекта и кибератак", - написал Гюрдениз в соцсети Х.
По его словам, в случае возможного конфликта с Китаем запасы США могут закончиться за несколько недель.
"Торговый флот также пришел в упадок: 3 тысячи судов в 1960 году, сегодня их всего 190. Количество военных кораблей, способных пересечь Тихий океан без топлива, ограничено. Они не могут взять под контроль Баб-эль-Мендеб у йеменских хуситов. Они (США - ред.) не могут создать военно-морскую мощь, способную соперничать с Россией в Арктике", - отметил он.
"Эпоха США как океанского жандарма и владыки морей закончилась. Хотя США сохраняют свое превосходство в ядерных подводных лодках и авианосцах, Китай и Россия достигли равновесия за счет создания асимметрии в других областях", - добавил Гюрдениз.
"Постоянный риск": в США высказались о прекращении огня на Украине