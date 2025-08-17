Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бумажный тигр": экс-полковник британской армии откровенно оценил ВС России - 17.08.2025, ПРАЙМ
Политика
"Бумажный тигр": экс-полковник британской армии откровенно оценил ВС России
Россия утвердила свое положение среди великих держав благодаря мощным вооруженным силам, которые продолжают активные действия на Украине, несмотря на... | 17.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия утвердила свое положение среди великих держав благодаря мощным вооруженным силам, которые продолжают активные действия на Украине, несмотря на многолетнее давление со стороны Запада. Такое мнение выразил экс-полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп в своей статье для газеты Sunday Telegraph.“Россия показала, что ее силы не "бумажный тигр". Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее”, — заявил Кемп.По его словам, Россия успешно извлекла уроки из современных конфликтов, адаптировав свои силы и стратегии для эффективного использования беспилотных летательных аппаратов и других инновационных технологий на поле боя, в отличие от Запада.Эксперт также обратил внимание на то, что переговоры между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске проходили на равных условиях. Это было связано с тем, что российское наступление на Украине оказалось несокрушимым, несмотря на все усилия Запада остановить его.Согласно сводке Минобороны за неделю, ВС России освободили несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Щербиновку, Яблоновку, Луначарское, Суворово, Никаноровку, Искру и Александроград. При этом потери Вооруженных сил Украины на всех направлениях превысили 9 650 военнослужащих.
08:56 17.08.2025
 
"Бумажный тигр": экс-полковник британской армии откровенно оценил ВС России

Полковник Кемп: Россия укрепляет свои позиции на международной арене

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанкисты группировки войск "Центр" в ДНР
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия утвердила свое положение среди великих держав благодаря мощным вооруженным силам, которые продолжают активные действия на Украине, несмотря на многолетнее давление со стороны Запада. Такое мнение выразил экс-полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп в своей статье для газеты Sunday Telegraph.
“Россия показала, что ее силы не "бумажный тигр". Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее”, — заявил Кемп.
По его словам, Россия успешно извлекла уроки из современных конфликтов, адаптировав свои силы и стратегии для эффективного использования беспилотных летательных аппаратов и других инновационных технологий на поле боя, в отличие от Запада.
Эксперт также обратил внимание на то, что переговоры между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске проходили на равных условиях. Это было связано с тем, что российское наступление на Украине оказалось несокрушимым, несмотря на все усилия Запада остановить его.
Согласно сводке Минобороны за неделю, ВС России освободили несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Щербиновку, Яблоновку, Луначарское, Суворово, Никаноровку, Искру и Александроград. При этом потери Вооруженных сил Украины на всех направлениях превысили 9 650 военнослужащих.
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
"Хорошо себя проявляют": в США оценили действия России в зоне СВО
15 августа, 08:22
 
