https://1prime.ru/20250817/voyska-860814610.html

"Бумажный тигр": экс-полковник британской армии откровенно оценил ВС России

"Бумажный тигр": экс-полковник британской армии откровенно оценил ВС России - 17.08.2025, ПРАЙМ

"Бумажный тигр": экс-полковник британской армии откровенно оценил ВС России

Россия утвердила свое положение среди великих держав благодаря мощным вооруженным силам, которые продолжают активные действия на Украине, несмотря на... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T08:56+0300

2025-08-17T08:56+0300

2025-08-17T08:56+0300

политика

запад

украина

аляска

владимир путин

дональд трамп

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0a/859348313_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d6f5e1a12c718ed4fef5f54bb5bae83.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россия утвердила свое положение среди великих держав благодаря мощным вооруженным силам, которые продолжают активные действия на Украине, несмотря на многолетнее давление со стороны Запада. Такое мнение выразил экс-полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп в своей статье для газеты Sunday Telegraph.“Россия показала, что ее силы не "бумажный тигр". Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее”, — заявил Кемп.По его словам, Россия успешно извлекла уроки из современных конфликтов, адаптировав свои силы и стратегии для эффективного использования беспилотных летательных аппаратов и других инновационных технологий на поле боя, в отличие от Запада.Эксперт также обратил внимание на то, что переговоры между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске проходили на равных условиях. Это было связано с тем, что российское наступление на Украине оказалось несокрушимым, несмотря на все усилия Запада остановить его.Согласно сводке Минобороны за неделю, ВС России освободили несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Щербиновку, Яблоновку, Луначарское, Суворово, Никаноровку, Искру и Александроград. При этом потери Вооруженных сил Украины на всех направлениях превысили 9 650 военнослужащих.

https://1prime.ru/20250815/rossiya-860744275.html

запад

украина

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, аляска, владимир путин, дональд трамп, всу