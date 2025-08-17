https://1prime.ru/20250817/vozgoranie-860812394.html

В Воронежской области ликвидировали возгорание магазина и рынка

В Воронежской области ликвидировали возгорание магазина и рынка - 17.08.2025, ПРАЙМ

В Воронежской области ликвидировали возгорание магазина и рынка

Возгорание магазина и рынка в одном из районов Воронежской области ликвидировано после атаки БПЛА, движение поездов восстановлено, сообщил губернатор Александр... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T06:40+0300

2025-08-17T06:40+0300

2025-08-17T06:40+0300

бизнес

воронеж

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860812394.jpg?1755402023

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Возгорание магазина и рынка в одном из районов Воронежской области ликвидировано после атаки БПЛА, движение поездов восстановлено, сообщил губернатор Александр Гусев. В воскресенье глава региона объявил, что около пяти БПЛА были сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтер пути, в результате падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов, также произошло возгорание магазина и вещевого рынка. "Внимание! В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Возгорание магазина и рынка в одном из районов области ликвидировано. Движение поездов также восстановлено", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.

воронеж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, воронеж