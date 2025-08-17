https://1prime.ru/20250817/vozgoranie-860812394.html
В Воронежской области ликвидировали возгорание магазина и рынка
В Воронежской области ликвидировали возгорание магазина и рынка
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Возгорание магазина и рынка в одном из районов Воронежской области ликвидировано после атаки БПЛА, движение поездов восстановлено, сообщил губернатор Александр Гусев.
В воскресенье глава региона объявил, что около пяти БПЛА были сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтер пути, в результате падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов, также произошло возгорание магазина и вещевого рынка.
"Внимание! В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Возгорание магазина и рынка в одном из районов области ликвидировано. Движение поездов также восстановлено", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
воронеж
