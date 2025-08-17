Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Воронежской области ликвидировали возгорание магазина и рынка - 17.08.2025
https://1prime.ru/20250817/vozgoranie-860812394.html
В Воронежской области ликвидировали возгорание магазина и рынка
В Воронежской области ликвидировали возгорание магазина и рынка - 17.08.2025, ПРАЙМ
В Воронежской области ликвидировали возгорание магазина и рынка
Возгорание магазина и рынка в одном из районов Воронежской области ликвидировано после атаки БПЛА, движение поездов восстановлено, сообщил губернатор Александр... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T06:40+0300
2025-08-17T06:40+0300
бизнес
воронеж
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860812394.jpg?1755402023
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Возгорание магазина и рынка в одном из районов Воронежской области ликвидировано после атаки БПЛА, движение поездов восстановлено, сообщил губернатор Александр Гусев. В воскресенье глава региона объявил, что около пяти БПЛА были сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтер пути, в результате падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов, также произошло возгорание магазина и вещевого рынка. "Внимание! В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Возгорание магазина и рынка в одном из районов области ликвидировано. Движение поездов также восстановлено", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
воронеж
2025
ru-RU
бизнес, воронеж
Бизнес, Воронеж
06:40 17.08.2025
 
В Воронежской области ликвидировали возгорание магазина и рынка

В Воронежской области ликвидировали возгорание магазина и рынка после атаки БПЛА

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Возгорание магазина и рынка в одном из районов Воронежской области ликвидировано после атаки БПЛА, движение поездов восстановлено, сообщил губернатор Александр Гусев.
В воскресенье глава региона объявил, что около пяти БПЛА были сбиты в Воронежской области, на железнодорожной станции ранен монтер пути, в результате падения обломков беспилотника была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов, также произошло возгорание магазина и вещевого рынка.
"Внимание! В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Возгорание магазина и рынка в одном из районов области ликвидировано. Движение поездов также восстановлено", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
 
Заголовок открываемого материала