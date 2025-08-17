https://1prime.ru/20250817/wengallbi-860811160.html
Автоблогер Wengallbi погасил долги по штрафам
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Автоблогер Wengallbi (Венгалби, настоящее имя Ахмед Алиасхабов), приговоренный к 3 годам лишения свободы со штрафом в миллион рублей за попытку дать взятку сотруднику ДПС, погасил задолженности по штрафам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов.
Двадцать восьмого февраля РИА Новости со ссылкой на материалы сообщало, что Алиасхабов задолжал 90 тысяч рублей по штрафам ГИБДД.
По данным приставов, сейчас на блогера возбуждены три исполнительных производства, однако два из них уже закрыты и оплачены. Еще одно производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания об АП, назначенный судом", было возбуждено 5 августа. Сумма задолженности составляет 6 тысяч рублей.
Автоблогер был задержан в Москве в конце февраля. По данным следствия, молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС за несоставление протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его арестовали.
В пятницу, 15 августа, Алиасхабова приговорили к 3 годам колонии со штрафом в один миллион рублей.
Автоблогер Wengallbi имеет более 6,5 миллионов подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ).
