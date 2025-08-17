https://1prime.ru/20250817/wsj--860817532.html

WSJ назвала два возможных сценария завершения конфликта на Украине

WSJ назвала два возможных сценария завершения конфликта на Украине - 17.08.2025, ПРАЙМ

WSJ назвала два возможных сценария завершения конфликта на Украине

Американское издание Wall Street Journal опубликовало два вероятных сценария завершения украинского конфликта, каждый из которых подразумевает, что Киеву... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T11:43+0300

2025-08-17T11:43+0300

2025-08-17T11:43+0300

политика

общество

киев

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Американское издание Wall Street Journal опубликовало два вероятных сценария завершения украинского конфликта, каждый из которых подразумевает, что Киеву придется отказаться от претензий на определенные территории. "Руководство Украины постепенно смирилось с тем, что у него недостаточно военной мощи для полного восстановления своих границ... Лучшим сценарием для Киева и его европейских сторонников, вероятно, было бы ограничить Россию (уже освобожденными территориями - ред.), что эквивалентно примерно одной пятой территории Украины", - предполагает издание. Wall Street Journal подчеркивает, что такой исход будет напоминать окончание Корейской войны в 1953 году, времени, с которого Южная Корея с тех пор находится под защитой в том числе американских войск. По мнению издания, такой результат не будет считаться наиболее благоприятным для российской стороны. Издание утверждает, что большая опасность для киевских властей заключается не только в потере востока и юга страны, но в том, что оставшиеся территории Украины потенциально не смогут противостоять российской мощи, что может "вынудить Киев проявить уважение к пожеланиям Москвы относительно своего руководства и политики внутри страны и за рубежом".

https://1prime.ru/20250817/ssha-860815854.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киев, украина