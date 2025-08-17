Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WSJ назвала два возможных сценария завершения конфликта на Украине - 17.08.2025
WSJ назвала два возможных сценария завершения конфликта на Украине
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Американское издание Wall Street Journal опубликовало два вероятных сценария завершения украинского конфликта, каждый из которых подразумевает, что Киеву придется отказаться от претензий на определенные территории. "Руководство Украины постепенно смирилось с тем, что у него недостаточно военной мощи для полного восстановления своих границ... Лучшим сценарием для Киева и его европейских сторонников, вероятно, было бы ограничить Россию (уже освобожденными территориями - ред.), что эквивалентно примерно одной пятой территории Украины", - предполагает издание. Wall Street Journal подчеркивает, что такой исход будет напоминать окончание Корейской войны в 1953 году, времени, с которого Южная Корея с тех пор находится под защитой в том числе американских войск. По мнению издания, такой результат не будет считаться наиболее благоприятным для российской стороны. Издание утверждает, что большая опасность для киевских властей заключается не только в потере востока и юга страны, но в том, что оставшиеся территории Украины потенциально не смогут противостоять российской мощи, что может "вынудить Киев проявить уважение к пожеланиям Москвы относительно своего руководства и политики внутри страны и за рубежом".
11:43 17.08.2025
 
WSJ назвала два возможных сценария завершения конфликта на Украине

WSJ: Киеву придется отказаться от претензий на определенные территории Украины

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Американское издание Wall Street Journal опубликовало два вероятных сценария завершения украинского конфликта, каждый из которых подразумевает, что Киеву придется отказаться от претензий на определенные территории.
"Руководство Украины постепенно смирилось с тем, что у него недостаточно военной мощи для полного восстановления своих границ... Лучшим сценарием для Киева и его европейских сторонников, вероятно, было бы ограничить Россию (уже освобожденными территориями - ред.), что эквивалентно примерно одной пятой территории Украины", - предполагает издание.
Wall Street Journal подчеркивает, что такой исход будет напоминать окончание Корейской войны в 1953 году, времени, с которого Южная Корея с тех пор находится под защитой в том числе американских войск. По мнению издания, такой результат не будет считаться наиболее благоприятным для российской стороны.
Издание утверждает, что большая опасность для киевских властей заключается не только в потере востока и юга страны, но в том, что оставшиеся территории Украины потенциально не смогут противостоять российской мощи, что может "вынудить Киев проявить уважение к пожеланиям Москвы относительно своего руководства и политики внутри страны и за рубежом".
