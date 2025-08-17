Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова объяснила, как Запад толкал Украину к капитуляции - 17.08.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Захарова объяснила, как Запад толкал Украину к капитуляции
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и другие деятели, на протяжении нескольких лет внушавшие Киеву идею о военной победе над Россией, понимая ее невозможность, таким образом предлагали Украине капитуляцию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о "победе на поле боя", прекрасно понимая, что это невозможно, кто поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев. Среди них в первую очередь сам Макрон", - написала она в своем Telegram-канале. При этом Захарова отметила, что Россия годами предлагала урегулирование украинского кризиса в соответствии с Минскими соглашениями, в то время как Париж не сделал для их реализации ничего. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.
21:14 17.08.2025
 
Захарова объяснила, как Запад толкал Украину к капитуляции

Захарова: внушавшие Украине идею о победе над Россией толкали ее к капитуляции

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и другие деятели, на протяжении нескольких лет внушавшие Киеву идею о военной победе над Россией, понимая ее невозможность, таким образом предлагали Украине капитуляцию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о "победе на поле боя", прекрасно понимая, что это невозможно, кто поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев. Среди них в первую очередь сам Макрон", - написала она в своем Telegram-канале.
При этом Захарова отметила, что Россия годами предлагала урегулирование украинского кризиса в соответствии с Минскими соглашениями, в то время как Париж не сделал для их реализации ничего.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017 - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
"Войска НАТО на Украине". На Западе вбрасываются тревожные "новости"
