Захарова объяснила, как Запад толкал Украину к капитуляции

Захарова объяснила, как Запад толкал Украину к капитуляции

17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и другие деятели, на протяжении нескольких лет внушавшие Киеву идею о военной победе над Россией, понимая ее невозможность, таким образом предлагали Украине капитуляцию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о "победе на поле боя", прекрасно понимая, что это невозможно, кто поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев. Среди них в первую очередь сам Макрон", - написала она в своем Telegram-канале. При этом Захарова отметила, что Россия годами предлагала урегулирование украинского кризиса в соответствии с Минскими соглашениями, в то время как Париж не сделал для их реализации ничего. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.

