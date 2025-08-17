https://1prime.ru/20250817/zapad-860827731.html

В СБ Белоруссии объяснили, насколько Запад заинтересован в мире на Украине

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что западные политики не заинтересованы в приостановке и полном прекращении

2025-08-17

2025-08-17T20:16+0300

2025-08-17T20:17+0300

МИНСК, 17 авг – ПРАЙМ. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что западные политики не заинтересованы в приостановке и полном прекращении боевых действий в ходе СВО на Украине. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. А до этого Трамп пообщался по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "То, что состоялся разговор, наверное, в нынешних условиях, обстановке, он сильно никак не повлияет на Беларусь. Кроме того, что принес авторитет нашей стране в очередной раз в глазах Запада, мы надеемся. Конечно, восторга это у них не вызвало. Мы видим, как болезненно, к сожалению, руководство Запада, политики Запада прежде всего, реагируют на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции. Они не заинтересованы в этом", - сказал Вольфович телеканалу СТВ. Он отметил, что разговор президентов Белоруссии и США стал полной неожиданностью, особенно для "переживающих оппонентов на Западе, соседей - поляков, прибалтов". "Трамп, видимо, мудрый политик, раз действительно накануне такого важнейшего политического мероприятия сделал звонок нашему президенту. Ему важно было мнение Александра Григорьевича (Лукашенко - ред.)", - добавил госсекретарь.

