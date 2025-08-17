https://1prime.ru/20250817/zelenskiy-860827444.html

Зеленский сделал заявление в отношении украинских территорий

Зеленский сделал заявление в отношении украинских территорий - 17.08.2025, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление в отношении украинских территорий

Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T20:01+0300

2025-08-17T20:01+0300

2025-08-17T20:01+0300

политика

владимир зеленский

украина

территории

обсуждение

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Ранее Зеленский в преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. "Территориальный вопрос настолько важный, что он должен обсуждаться только лидерами Украины и РФ во время трехсторонней встречи Украины, США, России", - сказал Зеленский на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который транслировал YouTube-канал его офиса. Он снова заявил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки. Зеленский также выразил желание, чтобы одной из возможных гарантий безопасности для Украины стало ее членство в ЕС. "Нам нужно, чтобы безопасность работала на практике, как статья 5 НАТО. И мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий", - добавил он. Агентство Рейтер сообщало о том, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, чтобы добиться мирного соглашения после встречи на Аляске. В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата отмечал, что глава Белого дома поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии соприкосновения на других участках фронта. При этом госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье опроверг сообщения о поддержке США идеи передачи всего Донбасса под контроль Москвы. В то же время он заявил, что подобные решения должна принимать украинская сторона в зависимости от того, "на что они готовы пойти и что хотят получить". Саммит Путина и Трампа прошел на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://1prime.ru/20250817/tramp-860826532.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, территории, обсуждение, владимир путин, дональд трамп